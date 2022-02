La ajustada votación del decreto de la reforma laboral ha reabierto el debate sobre el escaño de Alberto Rodríguez, que ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la sentencia que le condenó por agredir a un policía nacional durante una manifestación.

Ahora mismo, la formación morada cuenta con un diputado menos en el Congreso porque, tras la marcha de Rodríguez, la número dos de Unidas Podemos en las listas de Santa Cruz de Tenerife renunció a tomar el relevo alegando motivos personales.

Esta situación influye -y mucho- en votaciones ajustadas, como la que tuvo lugar el pasado jueves. Y es que el Gobierno logró validar el decreto de la reforma laboral solo por el voto erróneo de un diputado del PP.

A pesar de ello, desde Unidas Podemos no creen que sea relevante para la suma parlamentaria, siempre y cuando se recupere la mayoría de la investidura. Aquí es donde, dicen, el Ejecutivo tiene que mirar para sacar adelante sus propuestas.

Y es que algunas formaciones como Esquerra Republicana o el PNV, socios del bloque de la investidura, se mostraron en contra del decreto de la reforma laboral tras fracasar las negociaciones con el Gobierno de coalición. Así las cosas, el Ejecutivo apostó por el apoyo de Ciudadanos y UPN, que finalmente emitió un voto común negativo.

Por el momento, desde Unidas Podemos han dejado en manos de la formación en Canarias la decisión de ocupar el escaño de Alberto Rodríguez. Consideran que es un asunto delicado y que, por ahora, deben solucionar desde el archipiélago con la tercera candidata de las listas. No obstante, no descartan tomar la decisión desde la dirección nacional si no se acuerda pronto una solución.

Precisamente, el pasado viernes la defensa de Alberto Rodríguez recurrió ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que le condenó por agredir a un policía.

El escrito considera que el Supremo vulneró los derechos del entonces diputado y decreta la nulidad de la sentencia del Supremo y todas las dictadas con posterioridad. Ya el pasado mes de enero se recurrió la decisión de Merixell Batet, presidenta del Congreo, de quitarle el escaño.