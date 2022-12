Unidas Podemos está fuera de las conversaciones de la reforma del delito de malversación. Es lo que trasladan fuentes de la formación morada a laSexta, que desconocen el contenido del texto que prepara el PSOE en "un acuerdo con ERC" y que avanzan que no lo firmarán. Esto no quiere decir que no lo respalden, sino que lo estudiarán y valorarán su posición sobre el mismo.

Desde Podemos defienden que la del Código Penal se trata de una reforma importante y que facilitarán la misma, pero su firma no estará en ningún texto que busque reformar la malversación.

En una entrevista en RNE, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido en que esta reforma es "parte del compromiso" del Ejecutivo en "avanzar en la convivencia en Cataluña" y en "recuperar las relaciones institucionales". "Lo que se hace es que se contempla todo tipo de malversación y se da cobertura a todos los hechos para que sean punibles y que sean perseguidos", defiende Rodríguez.

Además, la portavoz ha negado que se trate de una legislación 'ad hoc' para los dirigentes independentistas, sino "más bien al contrario": "Estamos trabajando precisamente para endurecer y contemplar aquellas cuestiones que claramente devienen de actitudes corruptas y que en estos momentos no estaban penalizadas como es el enriquecimiento injustificado".

Este lunes, desde el Gobierno se presentará una propuesta de reforma del Código Penal que añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública, según informaron a laSexta fuentes del Ejecutivo.

Así, se rebajaría en dos años la pena máxima aplicable con el actual Código Penal, que establece hasta seis años de cárcel y diez de inhabilitación por malversación. "Hemos decidido rescatar a Cataluña de la crispación y de la confrontación para devolverla al marco y al territorio que nunca debió abandonar: el de la convivencia y la concordia", reivindicó Pedro Sánchez este domingo.

El PNV apoyará la reforma

Mientras tanto, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha adelantado que su grupo apoyará la modificación del delito de malversación con una condición: buscar "volver al punto anterior" al cambio que hizo el PP en 2015. Así lo ha asegurado en Radio Euskadi, donde Esteban ha asegurado que este lunes se planteará una enmienda transaccional que "habrá que ver exactamente cómo queda".

Además, Esteban cree que el año "se le va a hacer largo" al PP debido a su evolución en las encuestas, la cual pensaban que "iba a ser progresiva en favor de sus posiciones y está viendo que no es así". "El PP de Feijóo no ha cambiado mucho el lenguaje del de Casado", ha zanjado.