Podemos afirma que el alcalde tránsfuga de IU no representa a la formación

El partido Podemos ha aclarado que el alcalde de Benicull del Xúquer (Valencia), Joan Vicent Geribá, no representa a esta formación política en el Ayuntamiento. Asimismo, ha indicado que los cargos institucionales de Podemos "únicamente pueden ser elegidos como tales en unas elecciones oficiales y después de haber sido escogidos como candidatos en un proceso de primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía".

Joan Vicent Geribés tiene previsto pasar al grupo de No Adscritos en el pleno municipal del próximo lunes tras haber solicitado la baja de EUPV con la intención de pasar a las filas de Podemos. Geribés fue elegido en las listas de EUPV pero hace unos tres meses solicitó la baja de la formación política por problemas con el colectivo. Sin embargo, y pese a qu-e el partido le pidió el acta, éste no la devolvió.



Podemos País Valencia, en un comunicado publicado en su muro de la red social Facebook, explica que Joan Vicent Geribá "ha sido uno de los miles de ciudadanos anónimos que han participado en Podemos desde los inicios del movimiento", pero "en ningún momento ha hecho gala de su condición de alcalde".



Al respecto, asegura que ha participado en las asambleas del Círculo de la Ribera "como puede hacerlo cualquier otro ciudadano, independientemente de su filiación política o cargo".



Por lo tanto, señala que Joan Vicent Geribá no es alcalde por Podemos y que "tampoco ocupa ninguna posición de responsabilidad" en este partido. "Ni él ha querido tenerla ni sería compatible con su cargo de alcalde en las condiciones actuales", destaca.



Del mismo modo, indica que, por lo tanto, "Podemos no tiene, ni tendrá, ninguna relación con los problemas o desavenencias que se hayan podido dar en el seno del gobierno municipal de Benicull del Xúquer".

Por su parte, el portavoz adjunto de EUPV en las Cortes, Ignacio Blanco, ha valorado en Twitter que Podemos haya dejado "bien claro" que Geribés no es alcalde de Podemos. Blanco ya señaló este juves éste es un caso de "transfuguismo", puesto que Geribé "abandona la organización y traiciona la voluntad de los votantes".