Pisarello gana las primarias para relevar a Colau como candidato de Barcelona en Comú

El diputado Gerardo Pisarello, acompañado por Ernest Urtasun y Ada Colau, interviene durante el acto de presentación de su candidatura a las primarias de BComú

El dato Tras dos días de votaciones internas, Pisarello y la número dos de su candidatura, Carol Recio, han recibido un total de 1.046 votos (68,6%), frente a los 412 (27%) recabados por el humorista Bob Pop.

Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Comuns, ha sido elegido como candidato a la alcaldía de Barcelona por Barcelona en Comú (BComú) en las próximas elecciones locales, sucediendo a Ada Colau. Pisarello obtuvo el 68,6% de los votos en las primarias, superando al humorista Bob Pop, que logró el 27%. Las votaciones internas, realizadas durante dos días, otorgaron a Pisarello y su número dos, Carol Recio, 1.046 votos, mientras que Bob Pop y su compañera Mar Trallero recibieron 412 votos. Aún queda un día para posibles alegaciones, según el reglamento del partido.

Tras dos días de votaciones internas, los comunes han informado en un comunicado de los resultados de las primarias, en las que Pisarello y la número dos de su candidatura, Carol Recio, han recibido un total de 1.046 votos (68,6%), frente a los 412 (27%) recabados por el humorista Bob Pop, que se postuló como candidato acompañado de Mar Trallero, además de 67 votos en blanco (4,4%).

Así lo ha certificado el comité electoral del partido, reunido este viernes a primera hora de la mañana, que ha dado a conocer lo que formalmente son todavía resultados provisionales, ya que el reglamento del partido deja un día de margen para la presentación de alegaciones e impugnaciones.

Una vez ratificados los resultados, Pisarello y Recio ofrecerán una rueda de prensa el lunes acompañados de la Ejecutiva y de varios cargos destacados de BComú y los Comuns para formalizar su proclamación como candidatos.

En el mismo comunicado, la Ejecutiva ha valorado "muy positivamente la movilización interna y externa" que han supuesto las primarias y ha celebrado como un acierto que las candidaturas se tuviesen que hacer en formato 'tándem', con un hombre y una mujer.

