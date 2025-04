Pilar Eyre, sobre las demandas del rey emérito: "A Bárbara Rey no la demanda porque tiene la escopeta cargada

Pilar Eyre ha explicado por qué cree que el rey emérito no demandará a Bárbara Rey, a pesar de haberlo hecho con Miguel Ángel Revilla y los rumores sobre una nueva batalla judicial con Corinna Larsen.

La periodista Pilar Eyre ha explicado en Más Vale Tarde el motivo por el que don Juan Carlosno habría decidido presentar, de momento, una denuncia contra Bárbara Rey, después de hacerlo con Miguel Ángel Revilla por difamación y ahora con los rumores de una nueva lucha judicial contra Corinna Larsen.

"Estoy convencida de que va a haber más, desde luego. Espero que no nos toque a ninguno de nosotros (los periodistas), pero no creo que ninguna de las próximas sea a Bárbara Rey", ha señalado la periodista.

Asimismo, ha comentado que ella ha hablado con una "persona muy próxima a don Juan Carlos" sobre si iba a denunciar o no a la exvedette, y esta fue la respuesta: "Porque Bárbara tiene la escopeta cargada y no me dio más explicaciones".

Por otro lado, Pilar Eyre ha querido destacar que Bárbara Rey nunca ha dicho algo directamente sobre el monarca, y ha añadido que la artista "debe de haber guardado pruebas de todo y le sería muy fácil demostrarlo".