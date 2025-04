Ramoncín, claro tras la denuncia de Juan Carlos I a Revilla: "Lo que hace le desprestigia aún más"

El rey Juan Carlos I ha demandado al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por "expresiones injuriosas y difamantes". El emérito pide una indemnización de 50.000 euros por las "expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas" que Revilla habría vertido sobre Juan Carlos I en mayo de 2022 y enero de 2025.

Una denuncia que Ramoncín ha explicado en laSexta Xplica que no entiende: "La frontera de la libertad de expresión la pone el Código Penal. Todo lo que son injurias, calumnias, difamaciones... no tiene nada que ver con el Código Penal. Dicho esto, que es el error de Revilla, yo creo que hay que hablar de Juan Carlos. Es una persona que está desprestigiada por un montón de razones. Podría haber pedido una rectificación, aludiendo a la antigua amistad o a que no hay pruebas".

"Pedir dinero y decir que esos 50.000 euros, si los gana, los donará a Cáritas... Ya tuvo una oportunidad de coger 64 millones de euros y, en vez de dárselos presuntamente a una amante, podría haberlos repartido entre muchos ciudadanos o en este país, que tenemos el mayor índice de pobreza infantil. Este señor, esto que hace lo desprestigia aún más. La gente no entiende que vaya a pedirle 50.000 euros a un ciudadano", ha concluido.