Pilar Bernabé pide a Feijóo que "dimita si le queda un mínimo de dignidad" tras "14 meses de mentiras" sobre la DANA

¿Qué ha dicho? La delegada del Gobierno ha afirmado que el presidente del PP "no ha demostrado estar a la altura de la dignidad que requiere un responsable político", y le ha pedido que pida perdón a los familiares de las víctimas.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por lo que describe como "14 meses de mentiras" sobre la DANA, exigiendo su dimisión. Bernabé cuestiona la gestión de Feijóo tras la entrega tardía de mensajes de WhatsApp al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que revelan conversaciones con el expresident valenciano Carlos Mazón. Según Bernabé, Feijóo manipuló la realidad para exonerar al PP de negligencias en la gestión de la tragedia del 29 de octubre de 2024. La delegada exige que Feijóo pida perdón a las víctimas y a los valencianos.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por, según ha dicho, "14 meses de mentiras" sobre la DANA.

"Si le queda un mínimo de dignidad, debe dimitir", ha defendido Bernabé frente a los medios en relación a su valoración de los mensajes de Whatsapp que Feijóo remitió al Juzgado de Instrucción de Catarroja --tras el requerimiento realizado por la magistrada que investiga la gestión de la barrancada-- y que muestran conversaciones con el 'expresident' valenciano Carlos Mazón.

En este sentido, la delegada ha subrayado que "el 29 de octubre del 2024 fue el día más trágico de la Comunitat Valenciana", tras lo que ha criticado que durante los últimos 14 meses se ha podido "comprobar cómo se ha intentado mantener un relato que solo buscaba un fin: exonerar de una negligencia absoluta una y despreocupación de un gobierno".

"Fue terrible la gestión del 29 de octubre por parte de los máximos responsables de la protección de los ciudadanos y las ciudadanas, que es la Generalitat Valenciana, pero es doloroso, terrible, catastrófico y, sobre todo, humillante la gestión del Partido Popular durante estos 14 meses con engaños, con manipulaciones y con grandes mentiras de todas y cada una de las personas que representan al Partido Popular con su máximo representante a la cabeza, Alberto Núñez Feijóo", ha denunciado.

Así, Bernabé ha subrayado que la documentación publicada sobre la entrega de los whatsapps muestra que estaban a disposición y certificados el día 22 de diciembre, tras lo que se ha preguntado: "¿Por qué no los entregó? ¿Qué estrategia puso en marcha el Partido Popular en su habitual manera de manipular la realidad y de engañar como herramienta básica de comunicación, cuando el 22 tenía la documentación y hasta el 24 por la tarde no lo presentan?.

Por ello, la delegada del Gobierno considera que Feijóo "no ha demostrado estar a la altura de la dignidad que requiere un responsable político", tras lo que ha señalado que el líder del PP "ha utilizado la nocturnidad, la Navidad y la alevosía para entregar unos mensajes que además están cortados y no muestran la realidad".

"Los valencianos merecemos saber la verdad"

"Los valencianos y las valencianas merecemos una respuesta y merecemos la verdad porque son 14 meses de mentiras, son 14 meses de sostener una mentira que él sabía que era así y hasta que no se le ha pedido un juzgado no ha dicho la verdad", ha reprochado Bernabé, quien ha criticado que Feijóo "dijo que estaba informado desde el día 28 en tiempo real y era mentira".

Para Bernabé, en los mensajes enviados por el expresident hay "un hecho indiscutible, y es que el señor Mazón reconoce que había una colaboración permanente del Gobierno de España, que había una movilización del Ejército, de la UME desde el primer momento".

Por ello, ha cuestionado: "¿Qué le dijo el señor Feijóo que no quiere contar para que a los muy pocos días cambiara de estrategia el señor Mazón? ¿Qué le ha dicho en esos whatsapps el señor Feijóo al señor Mazón para que este dejara de agradecerle al presidente del Gobierno su colaboración, su coordinación y su trabajo permanente y el despliegue de todos los ejércitos de este país?".

De esta forma, la representante socialista ha defendido que "en esos mensajes que el señor Feijóo esconde hay una estrategia política que este país debe conocer y, especialmente, los valencianos y los familiares de las víctimas".

Reclama a Feijóo que "pida perdón"

"Yo le exijo a Feijóo que pida perdón a todos y cada uno de los familiares de las víctimas a los que les ha mentido a la cara, a todos los valencianos, pero también a todos los ejércitos de este país que estuvieron movilizados. El día 30, antes de que saliera el sol, había 1.200 efectivos de la UME que estaban trabajando en el territorio", ha reclamado.

Y lo que ha hecho el Partido Popular, ha señalado, "ha sido mentir sistemáticamente cuando hemos visto por escrito cómo Mazón sí decía que la movilización era efectiva". "Por lo tanto, el presidente del PP tiene que pedirle perdón a todas las familiares de las víctimas, a todos los valencianos y a las valencianas y por supuesto a los ejércitos de este país", ha insistido.

Por todo ello, Bernabé ha defendido que si a Feijóo le queda "un mínimo de dignidad debe dimitir, porque ha estado 14 meses sosteniendo una mentira con todo un Partido Popular y su maquinaria y, además, con una estrategia terrorífica de hacerlo un 24 por la tarde, para generar más dolor, más confusión e intentar salvaguardarse él y todas las mentiras que han sostenido durante este tiempo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.