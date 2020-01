El Partido Popular y Ciudadanos han solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para que explique la propuesta de nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado.

"Si el Gobierno considera que dicha propuesta respeta la obligada separación de poderes, la independencia, imparcialidad y objetividad exigibles a ese Órgano, y si cree que cumple lo recogido en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por el que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal", apuntan fuentes parlamentarias.

El PP lo recurrirá

El dirigente Pablo Montesinos ha dicho que lo van a denunciar ante el Supremo: "Hoy tenemos a un Gobierno que en vez de salvaguardar la independencia judicial, la golpea con un objetivo político". Y la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha arremetido contra Sánchez tras defender que su curriculum es "impecable".

Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, se ha referido a esta asunto para decir que "no hay peor golpe para la credibilidad de la fiscalía, para todos los profesionales de la fiscalía".

Sánchez defiende la designación de Delgado

"Dolores Delgado está absolutamente acreditada, tiene un currículum impecable y una trayectoria en la Fiscalía incuestionable", ha señalado Pedro Sánchez tras recibir una pregunta sobre esta polémica. "Es cierto que ha sido miembro de un Consejo de Ministros, pero entró como independiente y así se ha mantenido, ahora vuelve a la carrera fiscal que ha desempeñado en los últimos años. Lo único que yo le he pedido a la señora Delgado es independencia y que se garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática", ha añadido.

"Lo único que yo le he pedido a la señora Delgado es independencia"

Sánchez también se ha dirigido a la oposición, de cuyos dirigentes ha señalado que "no están en contra de ese nombramiento", sino "en contra de todos los nombramientos". "Me gustaría que la oposición criticara esta propuesta por los hechos, no por los supuestos", ha señalado al respecto.