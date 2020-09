El Partido Popular pide una comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de la pandemia. Según ha adelantado Pablo Casado, la gestión que ha hecho el Ejecutivo ha sido "pésima" y aunque dijo que no la pediría hasta que "hayamos derrotado el virus", el PP la solicita ahora

Casado ha estimado que debe ser el Congreso quien determine si hay "alguna responsabilidad política por la pésima gestión" de la crisis del coronavirus, y sobre todo por las cifras "no reconocidas por el Gobierno" de que hay 50.000 víctimas y 500.000 contagios.

El portavoz nacional del partido, Martínez-Almeida, ha insistido este martes, en una entrevista en TVE, que en "los españoles tenemos derecho a saber cómo lo ha hecho nuestro gobierno, sin prejuzgarlo: "Dijimos que exigiríamos responsabilidades en el momento adecuado. Aunque solo sea para saber número muertos exacto ya sería útil la comisión".

A su juicio, el Gobierno "no tiene interés en cuál es el número real de muertos y transmitirlo a los españoles. Lo dijo Sánchez, que no había finalizado la pandemia. Eso no implica que no se pueda saber aproximado. Conviene saberlo" y asegura que entre las cifras oficiales y las del registro civil "hay disparidad muy importante".

También en senador Javier Maroto ha apuntado a la necesidad de que se investigue: "El mensaje principal es yo soy el Estado y yo mando en todo, nosotros somos el mando único decimos lo que hay que hacer y Pablo Iglesias decía que sería el responsable de lo que pasará en la residencias de mayores. De todo esto el Gobierno no ha rendido cuentas. Yo quiero que se sepa todo. No se puede pasar página hablando de Franco y así cambiamos de tema. Es necesaria la comisión de investigación".

Vox votará que sí

Sobre los apoyos que tendría el PP para sacar adelante esa comisión, de momento solo Vox ha aunciado que votarán a favor de esa comisión. ERC ya ha adelantado que no cuenten con ellos. Según Gabriel Rufián, "han llegado tarde y mal a muchas cosas, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dado muchas explicaciones. Para hacer de este virus un arma arrojadiza, no estaremos"

En la misma línea se ha mostrado el portavoz del BNG. Es obvio, dice, que el Gobierno llegó tarde a muchas cosas, pero considera que en este caso es un instrumento del PP para sus intereses.