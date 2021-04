Tras las cepas procedentes del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, una nueva variante del coronavirus ha puesto sobre aviso a una buena parte del mundo. Se trata de la ya conocida como 'doble mutante' india —porque contiene dos mutaciones que se han relacionado con una mayor transmisibilidad—.

Ahora bien, técnicamente, esta cepa no es nueva, ya que fue localizada por primera vez en octubre de 2020, cuando las autoridades sanitarias indias registraron su detección en la base de datos global GISAID. El problema radica en cómo se ha extendido: hasta hace apenas una semana, como recoge la revista científica 'Nature', al menos 20 países han notificado casos con estas mutaciones del virus. Entre ellos, varios europeos, como Italia, Bélgica, Irlanda o el Reino Unido.

¿Es esta cepa más contagiosa?

A pesar de que se trate de una variante que las autoridades indias investigan desde finales del año pasado, todavía hay muchas incógnitas alrededor de su capacidad para ser más contagiosa. De hecho, a día de hoy, los laboratorios de la India están tratando de cultivarla para comprobar la rapidez con la que se replica, así como si la sangre de las personas vacunadas puede bloquear la infección.

Precisamente, este último punto, según 'Nature', es uno de los más preocupantes: la 'doble mutante' ya ha sido relacionada con una mayor transmisibilidad, así como con la capacidad de evadir la protección inmunológica antes el virus (este último, uno de los mayores problemas, porque podría sobrevivir a los ataques de algunas vacunas).

No obstante, esto es algo que aún no se ha podido demostrar. Y más teniendo en cuenta que los datos proporcionados por las autoridades indias son muy escasos. En este sentido, como explica el doctor Jeremy Kamil, virólogo de la Universidad de Louisiana (EE.UU.) a la BBC, las muestras no permiten afirmar esta mayor transmisibilidad: concretamente, a fecha de 23 de abril, se habían registrado 298 casos de esta variante en el país, y 656 a lo largo del mundo.

Así, se recogen unas cifras que están muy lejos de las de la variante británica, de la que se han notificado más de 384.000 casos, según el experto. Es decir, todavía andaría muy lejos de ser tan peligrosa.

También los propios datos compartidos por el Gobierno indio dan a entender que se necesita un mayor rastreo para obtener conclusiones claras. De acuerdo con el director del Centro de Prevención de Enfermedades de la India, Sujeet Singh, la variante B.1.617 ha infectado a 732 personas en 13 estados del país; dos de ellos, viajeros internacionales, mientras todos los demás eran de procedencia india, afirmaba el mandatario en una charla.

¿Es esta cepa resistente a las vacunas?

A pesar de que es otra de las posibilidades que se han deslizado, tampoco se puede confirmar todavía. El pasado 21 de abril, el Consejo Indio de Investigación indio aseguró que su vacuna nacional, Covaxin, es eficaz ante todas las variantes, incluida la doble mutante. Sin embargo, apenas se arrojaron datos sobre esta conclusión, más allá de que los investigadores encargados de desarrollarla tenían un artículo científico pendiente de revisión.

Pero del mismo modo que no se puede asegurar que la vacuna india sea 100% eficaz contra las variantes —ya hay estudios que apuntan que algunas variantes escapan a las vacunas aprobadas en Europa, como el que publicó 'Nature' el pasado 11 de marzo—, tampoco se confirma que estas mutaciones esquiven a los antídotos, de tal forma que, como indicaba Kamil a los medios británicos, todavía hace falta investigar más.

Una variante indetectable en pruebas PCR

Otro de los problemas derivados de la B.1.617, además de la falta de rastreo, es su dificultad para ser detectada por las pruebas PCR. Según la directora del Instituto de Virología de la India, Priya Abraham, existe la posibilidad de que estos kits no registren esta variante.

Aun así, esto se puede deber a múltiples factores, según la experta: por un lado, la posibilidad de que la realización de la prueba 7 días después de contagiarse por la enfermedad (especialmente en el caso de las muestras tomadas en la región nasofaríngea, donde se efectúan las PCR) puede reducir la sensibilidad del ensayo. Es decir, derivar en un falso negativo, como explica el medio DownToEarth, que recoge las declaraciones de Abraham.

También, según la experta, hay que contemplar otras posibilidades, como el hecho de que su transporte "estropee" las enzimas de las que depende la muestra, o que la detección puede salir perjudicada en situaciones de estrés extremo.

Entonces, ¿qué factores están detrás de los contagios en la India?

A la vista de la falta de pruebas para detectar la variante india, los expertos indican que el aumento de los contagios de las últimas semanas, que han convertido al país asiático en el epicentro de la enfermedad a nivel mundial, puede deberse a múltiples factores. Todavía no se puede descartar la implicación de la cepa B.1.617 en el aumento de contagios, pero como apunta Ravi Gupta, profesor de microbiología en declaraciones a la BBC, la India cumple muchos requisitos para que la expansión del virus sea mayor que en otros países.

En este sentido, Gupta hace referencia a la gran cantidad de población del país y su elevada densidad, que pueden propiciar el nacimiento de nuevas variantes. Pero también hay que tener en consideración otras circunstancias, como la falta de medidas de prevención, la inexistencia de distancia de seguridad o uso de mascarillas y la falta de recursos para realizar llevar a cabo una respuesta epidemiológica adecuada.

Por todo esto, los datos de este territorio siguen siendo devastadores. A pesar de que la India ha registrado este martes el primer descenso de casos de coronavirus en una semana, con casi 30.000 contagios menos que el día anterior, se han registrado 2.771 muertos en las últimas 24 horas. Una cifra que está colapsando los servicios médicos del país en el conjunto de sus estados.