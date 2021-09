El caso que investiga al productor de televisión José Luis Moreno podría peligrar por un defecto de forma, según ha desvelado el diario 'Voz Pópuli'. El empresario, que ha sido investigado durante más de tres años en el marco de la 'operación Titella', habría cometido delitos de blanqueo, estafa, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

La defensa del empresario alega que la instrucción ha durado más de lo estipulado legalmente y eso podría invalidar el caso. Como explica el jefe de Investigación de laSexta, Manu Marlasca, el despacho de abogados que ha contratado José Luis Moreno para hacer frente a las graves imputaciones son "unos verdaderos alquimistas del Derecho".

"Se van a agarrar a cualquier resquicio, por pequeño que sea", explica el experto. Y en este caso han encontrado una grieta, que supone que el juzgado que empezó a instruir el caso -el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid- no declaró la causa de especial complejidad.

Hacerlo hubiese permitido prorrogar esa instrucción. Sin embargo, caducó la causa y dos meses después pidió la prórroga. Ahora, la defensa de Moreno pide la nulidad parcial de las actuaciones, según el citado medio.

Fuentes de la Audiencia Nacional y fuentes de la Policía y la Guardia Civil, que son los cuerpos que están investigando, creen que no puede prosperar. Además, de prosperar parte del recurso querría decir que pasados esos seis meses las pruebas obtenidas de ahí en adelante no tienen validez. No obstante, en otro momento del procedimiento, por ejemplo en los escritos de acusación, sí podrían volver a pedirse esas pruebas.