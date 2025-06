Santos Cerdán propuso a Koldo usar 'Signal' por su temor a tener los teléfonos pinchados

"No lo tengas en el móvil, habla por 'Signal'". "Eso es una gilipollez, mejor por WhatsApp". Esta fue una de las conversaciones que mantuvieron Koldo García y Santos Cerdán el 12 de diciembre de 2023 en un local público, y que forman parte del nuevo informe del 5 de junio la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según el informe de la UCO, Santos Cerdán le recomienda a Koldo utilizar la aplicación 'Signal', conocida por su cifrado y la posibilidad de eliminar mensajes automáticamente. Koldo, por el contrario, defiende el uso de WhatsApp, asegurando que las herramientas para intervenirlo son limitadas: "Solo hay una máquina y la han traído a [ininteligible], y no hay más para toda España".

Conversación de Koldo García y Santos Cerdán

En el audio, Koldo llega a decir: "Es la mayor gilipollez del mundo. Mejor lo arreglas por WhatsApp", mientras enumera sus propios métodos: teléfonos que usaba una vez y luego tiraba o abandonaba. También menciona a la empresa INDRA, insinuando que tendría relación con sistemas de vigilancia, y apunta que intentaron colaborar con Israel.

Conversación de Koldo García y Santos Cerdán

En los móviles intervenidos a Koldo, los agentes encontraron la aplicación 'Signal', pero sin mensajes almacenados. La UCO señala que esto podría deberse al funcionamiento de la app, que no guarda conversaciones en la nube ni permite el acceso remoto a su contenido.

En otro momento de las grabaciones, Koldo afirma ante José Luis Ábalos que guarda conversaciones delicadas de Cerdán: "Yo tengo dos móviles de Santos, de todas las barbaridades", mientras asegura que los mensajes con Ábalos fueron borrados.

También se refiere a Cerdán con dureza: "Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él", afirmando que existen "cosas mucho más graves" que las que se han hecho públicas hasta ahora.