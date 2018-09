Pedro Sánchez y Pablo Casado mantienen su primer cara a cara en el Congreso un día después de la dimisión de Montón

La situación política y económica centrará el primer "cara a cara" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, en la primera sesión de control en el Congreso tras el parón de agosto y que se celebra tras la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad.

No está en el orden del día, pero el controvertido máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, cursado en la misma universidad que el de Casado, estará flotando en el ambiente. Al igual que ocurrió en la sesión de control en el Senado, Montón no tenía por qué acudir a la Cámara Baja, ya que los grupos de la oposición no habían registrado ninguna pregunta dirigida a la titular de Sanidad.

Dimitida Montón, todas las miradas se fijarán ahora en el presidente del PP, cuyo máster también está puesto en entredicho. "¿Cómo valora la situación política y económica?", es la pregunta que ha registrado Casado y que dirige al jefe del Gobierno en la primera sesión del curso político, en la que Sánchez también deberá responder otras dos cuestiones formuladas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

Iglesias, ausente durante unos meses de la vida parlamentaria por el nacimiento prematuro de sus dos hijos, pedirá a Sánchez que aclare qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno para acabar con la "burbuja del alquiler".

Rivera, por su parte, exigirá al presidente del Gobierno que explique qué piensa hacer para garantizar el cumplimiento de la Constitución y asegurar el respeto de los derechos civiles en Cataluña.

Sobre Cataluña versa también la pregunta que ha registrado la nueva portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, que se estrena también hoy miércoles en la sesión de control y que dirige a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo.

Montserrat preguntará a Calvo si considera que están garantizados los derechos y libertades que aseguran la convivencia de todos los catalanes. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián preguntará al ministro del Interior si el envío de 600 policías a Cataluña "para reprimir a los catalanes" es una "buena carta de presentación" para entablar el diálogo entre ambos gobiernos.

Envío de policías a Cataluña por el que también se interesa el diputado del PNV Mikel Legarda. Desde En Comú Podem, Lucía Martín preguntará a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, cómo piensa materializar en los Presupuestos Generales del Estado "el cambio significativo" que ha prometido para Cataluña.

Por su parte, la diputada del PP María Jesús Bonilla preguntará a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, si va a dimitir de su cargo después de los "cambios del criterio" del Gobierno sobre la demanda interpuesta ante los tribunales belgas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena.

Más allá de Cataluña, Rafael Mayoral, de Podemos, preguntará a la vicepresidenta Carmen Calvo por qué el embajador de España Manuel Alabart acompañó a Corinna zu Sayn-Wittgenstein durante la "reunión oficial" que mantuvo "con la familia real de Arabia Saudí en junio de 2007".

Sobre este mismo asunto, su compañera de partido Noelia Vera se dirigirá a la ministra de Hacienda para preguntarle qué medidas ha tomado su departamento ante las informaciones relativas a la existencia de cuentas bancarias en paraísos fiscales a nombre del rey Juan Carlos. Las preguntas de Mayoral y Vera se han registrado después de que la Mesa del Congreso rechazara el pasado martes crear una comisión de investigación sobre las actividades financieras del anterior Jefe del Estado.