Fin a la gira económica de Pedro Sánchez por Estados Unidos. El presidente del Gobierno ha finalizado este viaje abordando varias cuestiones que rodean al Ejecutivo, como la llamada de Félix Bolaños a Cuca Gamarra para tratar el desbloqueo en la renovación del CGPJ.

A este respecto, Sánchez ha afirmado que no tiene pensado llamar a Pablo Casado porque, asegura, no tiene "ninguna voluntad" de "cumplir con la Constitución", según le ha trasladado Bolaños. "Tendrá que decidir de qué parte está, de qué lado se sitúa, si del lado de la recuperación y de hablar bien de España para que haya más inversiones, o del lado de la crispación y la confrontación, algo que no se merecen los ciudadanos españoles", ha añadido.

En su comparecencia, Sánchez ha vuelto a vincular la campaña de vacunación con la recuperación económica, mostrándose optimista con el alto volumen de pinchazos que se están dando en nuestro país.

Sánchez destaca que de los países con más de diez millones de habitantes, España es el tercero del mundo con más porcentaje de población vacunada con pauta completa. "Y estoy convencido de que no nos vamos a quedar ahí, sino que podemos llegar a ser el primer país", apuesta el jefe del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno cree que ha logrado situar a España "en el radar" de los fondos de inversión con esta gira económica, cerrada en Silicon Valley con paradas previas en Nueva York y Los Ángeles. En esta última jornada, se ha entrevistado a solas con el consejero delegado de Apple, Tim Cook, y se ha reunido con los máximos responsables de otras empresas como HP, Intel, Qualcomm, LinkedIn, Paypal y Levi's.

Sobre la suspensión judicial al rescate de 34 millones a la aerolínea Plus Ultra, Sánchez ha defendido que el Gobierno ha sido "escrupuloso" cumpliendo con la legalidad. "Somos un Gobierno que cumple con la ley, que es transparente y es escrupuloso en todo lo que tiene que ver con la acción y el desembolso de recursos públicos. No tenemos nada que añadir", ha zanjado.