Rivera se erige como líder de la oposición ante Sánchez aunque le ofrece pactos en educación, despoblación e inmigración

Menos de una hora, 50 minutos, ha durado la reunión de Pedro Sánchez y Albert Rivera en la Moncloa en la primera toma de contacto tras las elecciones del 28A. Y si algo ha dejado claro el líder de Ciudadanos es que no apoyará al candidato socialista y que harán una oposición firme al próximo Gobierno, que ya da por hecho que será del PSOE y Unidas Podemos.

"No hay que ser un lince para saber que Sánchez e Iglesias van a formar Gobierno. ¿A mí me gusta? No, por eso voy a vigilarles y controlarles. Voy a intentar que no se pasen de frenada y a vigilar en Cataluña la aplicación de la Constitución", ha afirmado.

Rivera: "No hay que ser un lince para saber que Sánchez e Iglesias van a formar gobierno".

Según Rivera, Ciudadanos "ofrece a los españoles la garantía de protegerlos de los desmanes del gobierno frente a la subida de impuestos". Precisamente, en materia de impuestos asegura tener discrepancias con Sánchez: "El PSOE quiere machacar a impuestos a las familias. Vamos a vigilar y controlar que Sánchez e Iglesias no machaquen a las familias españolas".

Rivera quiere un 155 ya en Cataluña

El líder de Ciudadanos también ha señalado las profundas discrepancias sobre la crisis catalana y ha ofrecido a Sánchez los 57 escaños de Ciudadanos para aplicar el 155 en Cataluña: "Hay que vigilar, controlar y aplicar la Constitución". A su juicio, hay que requerir al president de la Generalitat, Quim Torra, que acate y cumpla con la Constitución.

Rivera ha aprovechado su rueda de prensa para lanzar varios dardos a Pablo Casado y al PP, ya que, según Rivera, Ciudadanos es una "oposición sin mochilas, sin complejos, libre, sin corrupción" y con "futuro". Y sobre la propuesta de Casado para que Ciudadanos se abstenga en la investidura de Sánchez, Rivera le contesta: "Bastante tiene Casado con lo que tiene. No voy yo a meter el dedo en el ojo".

Rivera quiere centrarse en "hacer oposición y en servir a España en los asuntos de Estado", para poder gobernar España cuando el gobierno que saldrá de estas elecciones "se desmorone", ha asegurado. "Hay que controlar al Gobierno, no destruir el país", ha apuntado.

Fuentes del Gobierno reconocen que Rivera ha estado más duro que Casado.

Fuentes del Gobierno a laSexta reconocen que Rivera ha estado mas duro que Casado, pero que en ningún momento se han perdido las formas y que incluso Rivera ha estado relajado con el presidente. Concluyen que ha estado bien, que era lo esperado.

Su comparecencia ha sido en la sala de invitados de Moncloa, aledaña a la sala de prensa que usa el presidente de Gobierno. Es la sala de 'briefings' y no la misma que usó este lunes Pablo Casado, como líder de la oposición, tras la reunión de hora y media con Sánchez. Rivera ha asegurado que él no mide las salas. "Con la que está cayendo en España, no me dedicaría a comentar el tamaño de las salas".

Ofrece pactos de Estado en cuatro materias

Rivera ha ofrecido, así como "un pacto contra la despoblación", que según el líder de Ciudadanos "se ha convertido en un problema vital para la España vaciada".

También se ha mostrado favorable a acordar con Sánchez en materia de inmigración y lucha contra el terrorismo: "Hay que regular la inmigración irregular pero hay que luchar contra las mafias ilegales y la inmigración ilegal".

Casado pide a Rivera que se abstenga en una investidura de Pedro Sánchez sin los independentistas