"Estoy viendo que se me apoya y en el momento en que parezca que van a bajar los presupuestos, me iré directamente ese día y se acabó". Así se ha pronunciado Pedro Duque a preguntas de 'ABC' sobre su papel al frente del Ministerio de Ciencia, en una entrevista en la que el ministro y exastronauta afirma que el legado que le gustaría dejar de su paso por la política es el Pacto por la Ciencia.

"Me gustaría ver que se sigue aplicando cuando ya esté jubilado", ha afirmado Duque, que cree que tendrá "tiempo de ver que en 2030 llegaremos al 3% de inversión en I+D+i".

En lo que respecta al Pacto por la Ciencia, Duque ha defendido su propuesta como "una senda que converja con los objetivos de la Unión Europea". "Nos pondría en 2024 en el 2% de PIB entre público y privado y en 2030 en el 3% de PIB", ha agregado.

En este sentido, el ministro ha puesto en valor los "50 millones de euros que ya se incrementaron el año pasado y que van a continuar" y el incremento de un "60% del presupuesto". "Ahora ya tenemos mas presupuesto de ciencia e innovación que el año que más hubo en la historia, que es el 2009", ha destacado.

A su juicio, "si siguiéramos a este ritmo llegaríamos bastante antes" al objetivo marcado por Europa. No obstante, reconoce que, tras el "primer empujón" que han supuesto los fondos de recuperación europeos, "no necesariamente podemos pensar que va a ser a tal velocidad en los siguientes años".

Sin embargo, Duque ha defendido que "el pacto tiene que hacer que la senda sea continuada" que no dependa de quién gobierne: "Cuando yo me vaya, cuando venga el siguiente, del siguiente partido que gobierne, sigamos con esa senda hacia arriba, porque no es una cuestión que pueda depender de partidos. Las oportunidades de nuestros hijos dependen de eso", ha sentenciado.

A preguntas sobre la nueva Ley de Ciencia, el titular del ramo anticipado "una reforma bastante importante de las políticas de recursos humanos y de la carrera científica".

Preguntado acerca de si con mayor financiación habría ya vacunas españolas contra el coronavirus, Duque confía en que las vacunas en las que trabajan algunos científicos españolas serán "las primeras de su clase", aunque ha señalado que si hubiera habido más financiación entre 2009 y 2018, habríamos tenido "una base mejor" para desarrollarlas.