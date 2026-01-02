Patxi López acusa a Feijóo de mentir "para salvar" a Mazón: "Ha llegado el momento de echarle"

Los detalles En unas declaraciones facilitadas a los medios, el dirigente socialista ha urgido al líder del PP a entregar a la jueza de la DANA la secuencia completa de los mensajes que se cruzó con el expresident durante la tragedia, incluidas sus respuestas.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, de mentir para proteger al expresidente valenciano Carlos Mazón en la gestión de la DANA, que causó numerosas víctimas. López ha instado a Feijóo a entregar a la jueza de la DANA todos los mensajes intercambiados con Mazón, ya que solo ha proporcionado los del expresidente. Según López, Feijóo debería dimitir o ser expulsado del partido. Además, el portavoz socialista ha anunciado que dialogarán con socios de investidura para convalidar el decreto del Gobierno que incluye la subida de pensiones, esperando que el PP vote en contra.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir "para salvar" al expresidente valenciano Carlos Mazón en la gestión de la DANA, que dejó cientos de muertos y heridos, y le ha preguntado por su papel "en esta farsa".

En unas declaraciones facilitadas a los medios, el dirigente socialista ha urgido a Feijóo a entregar a la jueza de la DANA la secuencia completa de los mensajes que se cruzó con Mazón durante la tragedia, incluidas sus respuestas, ya que hasta ahora solo ha facilitado los mensajes del expresidente aunque sí se ha comprometido a hacerle entrega de todas las conversaciones.

"Feijóo dijo solemnemente 'si miento echadme del partido'. Pues ha llegado el momento de echarle porque la última mentira del 'popular' ha sido la más dolorosa, es la que tiene que ver con la DANA", ha añadido.

Por todo esto, López cree que el líder 'popular' debería irse "o deberían echarle", pero piensa que los suyos no lo harán porque el objetivo del PP no es construir una alternativa y la única que tienen -ha asegurado- es la que les "impone Vox", una alternativa "machista y xenófoba".

Por otro lado, el portavoz del PSOE ha dicho que hablarán con los socios de investidura para la convalidación del decreto que aprobó el Gobierno el pasado 23 de diciembre, que incluye la subida de las pensiones y la prorroga de otras medidas de protección social. López ha dado por hecho que el PP votará en contra de este decreto, cuya convalidación deberá votarse en un pleno extraordinario durante este mes de enero.

