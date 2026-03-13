Ahora

Bonos consumo

Detenido el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante por supuesta corrupción

Los detalles Carlos Baño ha sido arrestado por la Policía Nacional en relación con un supuesto delito de corrupción en torno a unos bonos consumo en una veintena de municipios de la provincia correspondientes a los años 2022 y 2023.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en una imagen de archivo.El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en una imagen de archivo.Agencia EFE

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha sido detenido por la Policía Nacional este viernes en relación con un supuesto delito de corrupción en torno a unos bonos consumo en una veintena de municipios de la provincia correspondientes a los años 2022 y 2023.

Esta campaña de bonos consumo fue impulsada por la Diputación de Alicante en la etapa del popular Carlos Mazón para potenciar el gasto de los hogares de la provincia tras las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID, y la investigación trata de aclarar si pudo haber un posible fraude en la gestión de esos fondos públicos.

Dentro de este operativo, que dirige el grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF, se están practicando diversos registros, uno de ellos en la sede de la Federación Alicante de Comercio Facpyme en Alicante, así como en un trastero, han detallado a Europa Press fuentes conocedoras.

Se da la circunstancia de que Baño tenía prevista este viernes su presencia en la presentación en la Cámara de Comercio de Alicante del 'Informe sectorial de turismo de la provincia de Alicante', acto al que no ha acudido.

Asimismo, fuentes de la entidad han señalado que la agenda de Baño se ha anulado "por imprevistos".

Noticia en ampliación

