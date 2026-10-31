Page pone en valor la "inmensa solidaridad" tras el accidente de Urda: "Pone de manifiesto la forma de ser de los españoles"

Emiliano García-Page en la misa funeral por las víctimas de Urda.

¿Qué ha dicho? El presidente manchego ha agradecido cada donación de sangre y ha confirmado que los 34 hospitalizados que siguen en los hospitales de su comunidad "evolucionan razonablemente bien".

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha expresado su agradecimiento por la "inmensa solidaridad" de los españoles tras el accidente ferroviario en Urda, que ha causado 69 muertes debido a la colisión de un tren de alta velocidad de Renfe con uno de Iryo. Antes de la misa en honor a las víctimas, García-Page destacó el apoyo recibido en todo el país, independientemente de las ideologías. También informó sobre el estado de los hospitalizados: 34 evolucionan bien y 15 están en la UCI. Confirmó que había pasajeros de 27 nacionalidades y que se ha atendido a nueve de ellas.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha agradecido la "inmensa solidaridad" a los españoles después del accidente ferroviario de Urda, que ya ha dejado 69 muertos debido a la colisión de un tren de alta velocidad de Renfe con uno de Iryo.

En sus palabras previas a la misa en recuerdo a las víctimas de la tragedia, Pague ha puesto en valor las muestras de solidaridad que se han dado a lo largo y ancho de España. "Ha habido una inmensa solidaridad, independientemente de las ideas".

"Esto pone de manifiesto la forma de ser de los españoles. La solidaridad a la hora de preocuparse, de donar sangre y de mostrar sentimiento. Quizá pase en otros países, pero en España es de una manera muy evidente", ha expresado.

El presidente, además, ha actualizado el estado de los hospitalizados en los hospitales de su comunidad: "Hay 34 hospitalizados que evolucionan razonablemente bien. Hay 15 en la UCI".

En ese sentido, ha situado de nuevo el número de víctimas en 69: "Las notificaciones se realizan en coordinación con la autoridad judicial. Se han modificado los protocolos desde lo del Jak-42 y ahora son enormemente estrictos. Todos quisiéramos que las víctimas pudieran descansar cuanto antes, pero es la ley".

Además, ha confirmado que a bordo de los trenes accidentados iban pasajeros "de 27 nacionalidades diferentes": "Hemos atendido a nueve nacionalidades".

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