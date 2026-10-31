Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Tragedia ferroviaria

Page pone en valor la "inmensa solidaridad" tras el accidente de Urda: "Pone de manifiesto la forma de ser de los españoles"

¿Qué ha dicho? El presidente manchego ha agradecido cada donación de sangre y ha confirmado que los 34 hospitalizados que siguen en los hospitales de su comunidad "evolucionan razonablemente bien".

Emiliano García-Page en la misa funeral por las víctimas de Urda. Emiliano García-Page en la misa funeral por las víctimas de Urda. Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha agradecido la "inmensa solidaridad" a los españoles después del accidente ferroviario de Urda, que ya ha dejado 69 muertos debido a la colisión de un tren de alta velocidad de Renfe con uno de Iryo.

En sus palabras previas a la misa en recuerdo a las víctimas de la tragedia, Pague ha puesto en valor las muestras de solidaridad que se han dado a lo largo y ancho de España. "Ha habido una inmensa solidaridad, independientemente de las ideas".

"Esto pone de manifiesto la forma de ser de los españoles. La solidaridad a la hora de preocuparse, de donar sangre y de mostrar sentimiento. Quizá pase en otros países, pero en España es de una manera muy evidente", ha expresado.

El presidente, además, ha actualizado el estado de los hospitalizados en los hospitales de su comunidad: "Hay 34 hospitalizados que evolucionan razonablemente bien. Hay 15 en la UCI".

En ese sentido, ha situado de nuevo el número de víctimas en 69: "Las notificaciones se realizan en coordinación con la autoridad judicial. Se han modificado los protocolos desde lo del Jak-42 y ahora son enormemente estrictos. Todos quisiéramos que las víctimas pudieran descansar cuanto antes, pero es la ley".

Además, ha confirmado que a bordo de los trenes accidentados iban pasajeros "de 27 nacionalidades diferentes": "Hemos atendido a nueve nacionalidades".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Las seis excusas a las que Puente se agarra para no dimitir tras la tragedia frente a las exigencias de políticos y sindicatos
  2. Comercios blindados ante la amenaza de Blocus por Halloween: Barcelona activa la máxima alerta y en Madrid tapian los escaparates
  3. Crisis institucional en Polonia: la Policía rodea el Constitucional y su presidente habla de "una violación del orden constituyente"
  4. Virgilio Leret, el primer oficial ejecutado en el golpe de Estado y precursor del motor a reacción: "Si no se le hubiese fusilado, España estaría en los libros de historia"
  5. El mayor robo de la criptohistoria: Binance sufre un ciberataque con un impacto de 6.300 millones de dólares
  6. El 'decapitador de Halloween' paseó con la cabeza de su víctima por Huelva: "La gente pensaba que era una broma"