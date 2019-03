Pablo Iglesias responde a Rajoy: "En las cafeterías hay gente decente, quizá en el PP no"

El líder de Podemos ha respondido a las palabras de Mariano Rajoy diciendo que había partidos que se habían visto obligados a buscar a sus candidatos en las cafeterías. Pablo Iglesias ha afirmado que Rajoy está nervioso y que, por eso, les acusa falsamente de buscar a gente en las cafeterías. No obstante, Iglesias ha añadido que en estos establecimientos hay gente honrada, no como en muchos sitios del Partido Popular.



"Mariano Rajoy, que dice que buscamos los candidatos en las cafeterías, no los buscamos en las cafeterías, pero en ellas hay gente decente. Quizá no la haya en los equipos de financiación y en las tesorerías del Partido Popular", ha declarado Iglesias.



En este sentido, Pablo Iglesias, ha explicado que su formación está orgullosa de que "los candidatos se parezcana la gente común", destacando la proximidad a los ciudadanos como un valor en alza a nivel político.