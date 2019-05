Pablo Iglesias: "Nuestra vocación es gobernar con el peso que tenemos, no vamos a pedir nada que no nos corresponda"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que tras las generales, en las que la coalición morada ha obtenido 42 escaños, comienza "una fase nueva" y ha recordado que su partido no nació para traer aire fresco a la política o para decir solo 'Sí se puede', sino que nacieron "para gobernar".

En un mitin en Zamora junto al candidato a la Presidencia de Castilla y León de Unidas Podemos, Pablo Fernández, Iglesias ha indicado que no planteará al líder del PSOE, Pedro Sánchez, un programa de "máximos" cuando se siente con él para negociar un programa de Gobierno, sino "cosas sencillas" como el cumplimiento de los derechos sociales que están contemplados en a Constitución Española.

"Nacimos para gobernar, con el peso que tenemos, no vamos a pedir nada que no nos corresponda", ha matizado, para luego añadir que su objetivo es estar en ese nuevo gobierno para "cambiar las cosas", y para recordar que sólo desde ahí podrán cumplir con su programa social.

"Si no se pudieran cambiar las cosas desde el Gobierno no estaría la CEOE, Ana Patricia Botín -presidenta del Santander-- y la banca internacional diciendo que prefieren que no estemos", ha añadido.

En este sentido, ha repasado algunas de las propuestas programáticas que llevaba Unidas Podemos en las generales del 28 de abril, como la de garantizar el derecho a la vivienda y que si es necesario se intervenga el precio del alquiler, que deje de ser "papel mojado" el derecho al trabajo o que la actualización de las pensiones con el IPC se blinde por ley.

Para Iglesias, el programa que negociarán con los socialistas tras las elecciones autonómicas, municipales y europeas, "tiene que implicar un cambio de estilo" que va a democratizar la forma de gobernar.

A su juicio, hasta ahora imperaba el "estilo autoritario" del ordeno y mando, y en esta nueva época, "con una sociedad más madura", se debe dar un gobierno "que dialogue, que empatice y en el que todos deben transigir" para llegar a medidas nacidas del acuerdo "y no del capricho, de la imposición o de la arrogancia".

Iglesias ha apuntado que lo que puede ocurrir en estos cuatro años de gobierno "puede ser histórico" porque se le puede "devolver la dignidad a mucha gente". A su juicio, el papel del Estado debe ser el de dar seguridad, certezas y protección a la ciudadanía. Por este motivo, ha insistido en la necesidad de que se dé un gobierno que proteja, que garantice el futuro y que de seguridad "frente al caos de la gobernanza neoliberal".