Pablo Iglesias no concibe la posibilidad de ser imputado por el 'caso Dina'. "Pero, ¿qué es esto? Sería el mundo al revés", ha señalado en una entrevista en RNE el líder de Unidas Podemos, que tampoco se plantea dejar su cargo en el Gobierno ni en el partido. Fue en 2015 cuando su exasesora Dina Bousselham sufrió el robo de un teléfono móvil con datos comprometedores, un caso que ya se investiga en la Audineica Nacional.

Iglesias afirma que, en este asunto, cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez: "No tiene la más mínima preocupación más allá de la dimensión mediática". Lo cierto es que el líder de Ejecutivo, en su entrevista en Al Rojo Vivo, apuntó no tener ninguna duda sobre la "lealtad" de su socio de Gobierno y añadió que "la coalición está más fuerte que nunca", aunque descartó pronunciarse sobre cuestiones judiciales.

El vicepresidente segundo ha denunciado la existencia de "una estructura judicial, pero fundamentalmente mediática que se ha dedicado durante años en este país a mentir sobre Podemos" y mantiene que el objetivo último de esas informaciones era sacar a su partido del Gobierno de coalición. "Estamos ante un nuevo intento de debilitar al Gobierno. Pueden saber que nosotros vamos a seguir combatiendo las cloacas", ha añadido.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón señaló el pasado 18 de junio que Iglesias no puede ser considerado perjudicado en la causa del robo del móvil de su excolaboradora Dina Bousselham. Preguntado sobre ello, Iglesias afirma no entender la decisión del magistrado y asegura que ha recurrido. "¿Cómo que no somos los perjudicados? ¿Quiénes son los perjudicados?", ha añadido el líder de Unidas Podemos.

"Vamos a dar la cara todos y yo voy a responder a todas las preguntas"

En el auto judicial, el magistrado argumenta que Iglesias tuvo la tarjeta de memoria del teléfono en su poder varios meses y que se lo ocultó a Bousselham. También, que cuando se la entregó, la tarjeta estaba dañada.

"Entiendo que haya sectores muy poderosos que no soporten que Unidas Podemos esté en el Gobierno y no soporten que algunos de nosotros estemos en el Consejo de Ministros. Para tratar de evitar eso van a ser capaces de hacer cualquier cosa", ha señalado Iglesias, que descarta de forma tajante que Dina entregase o filtrase este tipo de datos e información íntima a "tipejos de la altura moral de Villarejo". "Lo que aparece en el ordenador de Villarejo no son capturas, es el contenido íntegro de un teléfono móvil donde hay fotos íntimas de la perjudicada".

El vicepresidente se muestra partidario de realizar una comisión de investigación "sobre las cloacas" en el Congreso "en la que todos los grupos puedan preguntar", aunque no se ha pronunciado sobre la posibilidad de comparecer en el Congreso al margen de esa comisión. "Vamos a dar la cara todos y yo voy a responder a todas las preguntas que me hagan, no tengo ningún problema. Pero vamos a preguntarle a Fernández Díaz también, a Eugenio Pino, Fuentes Gago, Zoido o al señor Rajoy", añade.

Sobre el impuesto a los ricos: "Intentaré convencer a Sánchez"

Durante la entrevista en RNE, Iglesias también ha reconocido que en el Gobierno se producen discusiones y apunta que intentará "convencer al presidente" para no aparcar la propuesta del impuesto para los ricos. "Nosotros pensamos que el impuesto a las grandes fortunas sería un instrumento de justicia social y eficacia económica", ha añadido.

El líder de Unidas Podemos ha defendido los ERTE como mecanismo de protección de los salarios y el tejido empresarial e insiste en la necesidad de poner los intereses del país por encima de las ideas. "La responsabilidad que están demostrando los empresarios negociando con trabajadores y Ministerio no la está demostrando la derecha. La estrategia de la derecha tiene más que ver con la crispación y la mentira".

En ese sentido, Iglesias considera que la derecha debería reflexionar y "tratar de arrimar el hombro" pues sostiene que la reconstrucción que afronta el país tras la crisis del COVID-19 es muy seria. Mientras, en lo referente a Ciudadanos, el líder de Unidas Podemos apunta que se pueden llegar a "acuerdos puntuales, pero no hay que engañar a la gente". "Este Gobierno se construye sobre la base de un acuerdo progresista que es incompatible con planteamientos de Cs", ha señalado, recordando que Cs está gobernando con PP y Vox en Madrid, Andalucía o Murcia.

"No vamos a renunciar ni a una coma del acuerdo de Gobierno"

Así, y de cara a la aprobación de los PGE, el vicepresidente segundo advierte: su formación no va a renunciar "ni a una coma del acuerdo de Gobierno de coalición". No obstante, y teniendo eso en cuenta, ve posible que PSOE y Cs sumaran apoyos para sacar los Presupuestos. Iglesias sí reconoce la dificultad que va a suponer contar con el apoyo de ERC. "Va a ser muy difícil, muy complicado. Habrá momentos de tensión y presiones en las negociaciones, pero los votantes de ERC son progresistas y encontraremos un entendimiento", remarca.

Sobre los Presupuestos también se pronunció ayer Sánchez en ARV. El presidente del Gobierno expresó su deseo es que los Prespuestos estén listos antes de final de año "con el apoyo del mayor número de partidos". "Somos un Gobierno con 155 escaños, nuestra responsabilidad es tender puentes con quienes quieren hacer política", añadió al ser preguntado por los apoyos necesarios.