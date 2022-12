Ante las carcajadas de más de 2.500 personas en la plaza Àngel Pestaña de Nou Barris de Barcelona, Iglesias ha tarareado la canción "Cuervo ingenuo", de Javier Krahe, coreada por los asistentes. "Coleta morada mandar señales de humo a pequeño Pujol", ha comenzado su mitin Iglesias en alusión a Artur Mas.

"Coleta morada no entender pequeño Pujol votar reforma laboral con gran jefe plasma. Coleta morada no entender pequeño Pujol votar amnistía fiscal con gran jefe plasma. Pequeño Pujol y gran jefe plasma fumarse gran puro. Pequeño Pujol hablar con lengua de serpiente", ha dicho Iglesias.

"Coleta morada no fumar la pipa de la paz con tú, por Manitú", ha cantado el dirigente de Podemos. "Coleta morada no entender pequeño Pujol solo hablar bandera y no barracones. Coleta morada tampoco entender gran bandera Sánchez traicionara a su tribu. Coleta morada tampoco entender pájaro naranja Rivera vender humo. Pájaro naranja Rivera, humo ser para enviar señales no ser para vender", ha continuado Iglesias ante las risas de los vecinos de Nou Barris.

Las carcajadas han arreciado cuando Iglesias ha proseguido: "Pájaro naranja ser gaviota azul". "Pequeño Pujol, gran jefe plasma, gran bandera Sánchez, pájaro naranja Rivera hablar con lengua de serpiente", ha continuado cantando Iglesias aplaudido por un público entregado.

"Mas, usted no es un indígena, es un hombre blanco haciendo el indio", ha concluido Iglesias ante el jolgorio de los asistentes y la sorpresa de los numerosos medios de comunicación.