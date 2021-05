Las formaciones independentistas apuestan por una investidura exitosa en Cataluña el próximo 26 de mayo, a pesar de no haber alcanzado todavía un acuerdo para hacer president de la Generalitat a Pere Aragonès.

En la última reunión que mantuvieron anoche, Junts trasladó a Esquerra Republicana su intención de no cederle los votos para que gobierne en solitario y le pidió que retomen las negociaciones a solo dos semanas del pleno de investidura.

Ante la imposibilidad de los equipos negociadores de JxCAT y ERC de tener un acercamiento, la CUP ha emplazado esta misma mañana a los dos partidos a una reunión a tres para "consensuar un marco de objetivos" y evitar la repetición electoral en la región.

En este sentido, Carles Riera ha manifestado que deben "dar respuesta a la crisis social, defender los derechos sociales, sumar esfuerzos para fortalecer el proyecto de la autodeterminación y consolidar un espacio de trabajo conjunto par conseguir la independencia".

Junts y Esquerra dicen que estarán presentes en la mesa convocada por la CUP

Tras esta propuesta, las dos formaciones citadas han confirmado su presencia en la reunión. En concreto, Esquerra ha insistido en que siempre están "en todas las mesas" y tienen por objetivo "evitar las elecciones". En la misma línea se han pronunciado desde Junts, que asiste de forma telemática para que "Jordi Sànchez pueda estar presente".

Los que sí ven cerca la repetición de los comicios son los socialistas. Tanto el PSC como Ferraz creen que "el escenario más probable es que haya elecciones" y han dejado claro que el próximo president debe ser Salvador Illa, que es el que ganó el pasado 14 de febrero. Por ello, han dicho, no facilitarán un gobierno en solitario de ERC.

"Si la alternativa a que no haya elecciones es que el PSC regale sus votos, ahí no nos van a encontrar. Que a nadie se le olvide que tres días antes de los comicios nos hicieron un cordón sanitario, como si fuéramos VOX. Si buscaran nuestra abstención no harían lo que hacen, que es escupirnos a diario", han manifestado fuentes del partido.

Iceta cree que Cataluña se ve abocada a una repetición electoral y que Illa "saldrá reforzado"

En este sentido, Miquel Iceta ha reconocido que él pensaba que "se pondrían de acuerdo", pero "por los hechos estamos ya ante una repetición electoral". Y es que, a su juicio, ERC y Junts "no se soportan ni comparten una hoja de ruta". Y, ante unos posibles comicios, el actual ministro de Política Territorial cree que "Illa saldría reforzado y los independentistas, castigados".

La política catalana también ha sido protagonista de la sesión del control al Gobierno de este miércoles. Ha sido Pedro Sánchez el que ha cuestionado a Gabriel Rufián si "está ya en campaña electoral en Cataluña" después de que el diputado republicano le dijera que no cree en el Gobierno y le recordara el sorpasso de Más Madrid al PSOE en los comicios madrileños.