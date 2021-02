Las negociaciones para la investidura en Cataluña continúan avanzando por dos cauces. Mientras el PSC negocia con los comunes para intentar la investidura de Salvador Illa, Esquerra Republicana negocia con Junts per Catalunya y la CUP para hacer presidente a Pere Aragonès.

A pesar de la insistencia de los socialistas catalanas en que su candidato llegue a la Presidencia, todo apunta a que serán los republicanos los que logren formar Gobierno con los apoyos de JxCAT y la CUP.

Según ha manifestado la diputada Marta Vilalta, "las reuniones van bien y los contactos son positivos". Sí ha reconocido que no sabe cómo llegaran a la investidura, aunque desean que el "acuerdo sea inminente" y se forme un Gobierno en la Generalitat.

Preguntada por el veto a PSC, ha manifestado que esta negociación "es imposible" porque no comparten "nada del proyecto político". "Ya nos gustaría que el PSC estuviera aquí, porque habría amnistía y no tendríamos presos, pero no está", ha manifestado al respecto.

La dirigente republicana también se ha pronunciado sobre la petición de la CUP, que ha solicitado la Conselleria de Interior. "Esto no va de quién ocupa qué y qué responsabilidad tendrá cada uno, sino que es un acuerdo amplio y un Govern de consenso", ha dicho.

Mientras, los socialistas catalanes siguen insistiendo en que sea Salvador Illa el que presida Cataluña porque es quien "ganó las elecciones". En este sentido, Eva Granados, vicesecretaria del PSC, ha explicado que se volverán a reunir con los comunes este miércoles para seguir avanzando hacia un acuerdo.

Desde Junts per Catalunya también se han pronunciado respecto a las negociaciones en la política catalana. Elsa Artadi ha dejado claro que la "declaración unilateral de independencia" es su intención y ha señalado que su partido está a la espera de la propuesta de los republicanos para decidir "cuáles son los siguientes pasos".

