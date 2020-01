El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez de "engaño masivo" a los españoles con el Gobierno "ultra" que va a conformar con Unidas Podemos con el apoyo de los independentistas y EH Bildu.

Dicho esto, ha recalcado que "todo el mundo sabe que no acabará bien" y la historia no "absolverá" al candidato del PSOE. "Lo que hoy se somete a votación no es lo que eligieron los españoles en las urnas sino exactamente lo contrario. Mintió sabiendo que si decía la verdad perdería las elecciones", ha recalcado Casado en su intervención previa a la segunda votación de investidura, en la que ha afirmado que el jefe del Ejecutivo se ha convertido en "el caballo de Troya" que meterá en el Gobierno de España a los que "se han conjurado para destruirla".

"Lo que hoy se somete a votación no es lo que eligieron los españoles, sino lo contrario"

Casado ha abierto su discurso reivindicado la Constitución y al rey, "máxima autoridad del Estado y símbolo de la continuidad histórica de España. También ha recordado a las víctimas del terrorismo. Los diputados del PP, puestos en pie, han proclamado 'viva el Rey, viva'.

El presidente de los 'populares' ha señalado que lo que han visto estos días de debate en el hemiciclo "da miedo" y también ha citado a Manuel Azaña, presidente de la República. "Azaña también decía que tolero que ataquen la República, pero nunca les toleraré que ataquen a España".

Abascal habla de "mentira y traición"

Tras la intervención de Pablo Casado, ha llegado el turno de Santiago Abascal. El dirigente de Vox se ha referido al futuro gobierno como "un matrimonio entre la mentira y la traición" y ha acusado a Pedro Sánchez de querer "copresidir un gobierno ilegítimo".

Además, ha acusado al PSOE de "utilizar" las instituciones para "ganar las elecciones" y presidir un gobierno con "comunistas con estrechos vínculos con dictaduras" y con "diputados que no merecían haber sido acreditados en esta Cámara porque se han conjurado contra ella".

"La compañía aseguradora (de la investidura) se llama ETA"

Además, el dirigente de extrema derecha se ha referido a la cita que ha hecho Pedro Sánchez sobre Manuel Azaña. "Él dijo 'os tolero, permito y admito que no os importe la républica, pero no que no os importe España' y a ustedes no les importa España, les importa un nuevo régimen".

En cuanto al 'plan anti-tamayazo' de PSOE, que pactó que algunas abstenciones se convirtieran en 'sí' en caso de ausencia o traición, Abascal ha apuntado que "la compañía aseguradora" de la investidura y del "golpe institucional que están dando se llama ETA. "Vimos que el portavoz de Bildu presentó su plan de contingencia, por si acaso un diputado socialista tenía un ataque de dignidad, lo que muchos no saben es que la compañía aseguradora se llama ETA", ha sentenciado.