Óscar Puente no parece preocupado por las críticas recibidas tras la última polémica que ha protagonizado en X, en la que el ministro de Transportes llamó "saco de mierda" al agitador de extrema derecha y asesor de Alvise Pérez, Vito Quiles. Así lo ha dejado ver a su salida de la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Preguntado por los periodistas en los pasillos del Congreso sobre si se arrepiente de sus palabras, Puente ha preferido rebajar la importancia y decir que es "lógico" y "normal recibir críticas": "No pasa nada", ha dicho. Además, Puente ha querido precisar que no se trató de un ataque a un periodista: "Periodista, no, fíjese que todos los de aquí dicen que no es periodista", ha señalado antes de salir de la Cámara.

El ministro de Transportes propinó ese insulto a Quiles después de que este le reafirmara que había aparcado mal el coche oficial cuando acudía al concierto de Taylor Swift, una discusión que arrancó ya desde el día de la actuación y que Puente negó desde el primer momento. Tras este enfrentamiento, la respuesta de Génova no se hizo esperar y Miguel Tellado calificó de "degeneración" la reacción de Puente.

Antes de esto, y con motivo del décimo aniversario de la coronación de Felipe VI, Puente ha valorado como "positivo" el balance de su reinado: "Es un hombre que trabaja de forma muy seria", ha apuntado Puente.