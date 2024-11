Un 'nuevo' Óscar Puente. Es lo que él está dejando ver. Es la imagen que el ministro de Transportes está ofreciendo después de toda la tragedia de la DANA. Puente, 'guerrillero' como pocos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha enterrado el hacha para mostrar un lado cercano y lejos de esa dureza característica. Para sacar a relucir su perfil más político.

Desde el día 1 de esas inundaciones, de esa tragedia, que ha dejado muy afectada a la provincia de Valencia., uno de los apartados más afectados le compete a él directamente,. Muchas vías, muchas carreteras. Muchos servicios de transporte inutilizables. Los servicios de trenes, los de Cercanías, destruidos o prácticamente destruidos.

Lejos de atacar, de las confrontaciones políticas que no ha rehuido nunca y que la tragedia ha traído consigo, Puente ha mostrado un lado diplomático y político para arreglar todo lo que de él dependía. De ello ha ido informando, día tras día, en sus redes sociales. En una cuenta que él mismo lleva.

Tal ha sido su labor que no han sido ni son pocos los memes que se han realizado sobre él o en relación con él. Por su velocidad a la hora de reconstruir carreteras, puentes, Cercanías... y él, en la COPE, ha hablado acerca de este 'nuevo Óscar Puente'.

"Sigo siendo el mismo"

"No he cambiado. Sigo siendo el mismo. Fui alcalde de Valladolid y por eso Sánchez contó conmigo. Soy un gestor, pero las personas no somos unidimensionales. No conozco a nadie que tenga una única faceta. Todos tenemos distintas caras, y esta siempre ha estado, otra cosa es que no fuera tan conocida o que no haya podido mostrarla lo bastante", ha contado.

Porque Puente ha sido claro: "Las necesidades de gestión en esta crisis son muy grandes, y también las de comunicación. Esto lo hago por mi cuenta, no tengo ni CM ni asesores como alguno insinúa. Lo hago por pura intuición. Esta crisis exigía este perfil".

"Me levanto y me acuesto con Valencia"

"Valencia recibe una atención prioritaria. Me levanto y me acuesto con Valencia todos los días. Ahora mismo, la necesidad allí supera lo ordinario", expresó Puente en su intervención en la COPE.

De momento, todo va por el buen camino: ""Antes de Navidad, el día de la lotería, la idea es que estén ya completas la C1 y la C2 de Cercanías, y tendremos listas la C5 y la C6. En cuanto a la C3, que esté al menos hasta Aldaia. Desde ahí hasta el final habrá que emplear meses en la reconstrucción".

"Como muy tarde, de madrugada, abriremos la N-330. En cuanto a la A-3, hacia el sur está cerrada por un viaducto que colapsó. Hemos tratado de construir un camino alternativo que estamos ya asfaltando. En ese pequeño trozo, de unos 200 o 300 metros, la velocidad estará limitada a 50 kilómetros por hora. Hay una malla interior en Valencia que está muy dañada. Ya se lo he trasladado a Mazón. Hay que acelerar las contrataciones", concluyó Puente.