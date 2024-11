Óscar López ironiza sobre Aldama: "Se piensa que es James Bond y se parece más al pequeño Nicolás"

Óscar López, ministro para la Transformación Digital, ha desacreditado a Víctor de Aldama después de su declaración judicial ante el juez del 'caso Koldo'. En sus palabras, el miembro del Ejecutivo ha afirmado además que España "cuenta con un Gobierno limpio y con la oposición más sucia de la historia".

Fue tras visitar una oficina del Programa Acelera Pyme, donde el ministro ha ironizado sobre Aldama: "Se piensa que es James Bond, pero se parece más al pequeño Nicolás, segunda parte".

En ese sentido, López se ha mostrado en la misma línea que el resto del Gobierno ante las declaraciones del presunto comisionista del 'caso Koldo': "Preocupación ninguna. Tendrá que responder ante los tribunales sobre todos los infundios y mentiras que ha lanzado sobre personas inocentes e instituciones limpias".

"España cuenta con un Gobierno limpio, y con la oposición más sucia de la historia que está llevando a cabo el señor Feijóo. Ha intentado que España no tuviera una vicepresidente en la Comisión Europea", ha dicho López, tras todo lo que ha sucedido con Teresa Ribera, además de afirmar que "se ha quedado más solo que la una" tras plantear una moción de censura contra Sánchez.

Además, ha hablado de España a nivel económico: "Está creciendo más que la media de la OCDE, el doble, crea más empleo que nunca y los salarios crecen como nunca. Feijóo es un líder fracasado, y cada fracaso de Feijóo es un éxito para este país. Cuando más avanza España, más fracasa Feijóo. Dicho al revés, cuanto más fracasa Feijóo, más avanza España".

Aldama, contra Sánchez

Todo llega después de que Víctor de Aldama, al salir de prisión, pusiese a Pedro Sánchez en el foco después de unas declaraciones ante el juez en la que señaló a buena parte del Gobierno. "Si tantas pruebas quiere Sánchez que no se preocupe, que las tendrá", afirmó.

"El señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor es un mitómano y tiene alzhéimer. Cuando le preguntaron dos veces por si me conocía y él no contesto y, de repente, cuando sale una foto mía ya sí me conoce diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. Esas te las haces en la calle, no en zonas privadas.

El PSOE, querella conjunta contra Aldama

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Víctor Ángel Torres, anunció que el PSOE ya ha presentado la querella conjunta por injurias y calumnias contra Víctor de Aldama en nombre de los miembros del partido y del Gobierno a quienes el empresario y presunto comisionista del 'caso Koldo' aludió "de manera directa" en su declaración de la víspera en la Audiencia Nacional.

"Un país como España no puede permitirse que la agenda política la marquen delincuentes confesos que calumnian sin pruebas, solamente para salir de Soto del Real y dormir en casa", aseveran fuentes socialistas, después de que el presunto comisionista del 'caso Koldo' señalara ante el juez al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios miembros de su Ejecutivo y su partido.

Según ha podido saber laSexta, los representados por el PSOE en esa querella conjunta son el propio Pedro Sánchez; el president catalán y exministro de Sanidad Salvador Illa; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; su jefe de gabinete, Carlos Moreno; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y el número tres del partido, Santos Cerdán.