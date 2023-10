Javier Ortega Smith ha lanzado un mensaje a navegantes hacia su formación. En una entrevista concendida a 'Europa Press', el vicepresidente de Vox ha advertido que no pueden convertirse en "una agencia de colocación de amigos", invitando a su Comité Ejecutivo Nacional a hacer "autocrítica".

"Vox no es un partido más. No nació como un 'modus vivendi', no nació como una agencia de colocación. Vox nació, y debe ser siempre así, como vocación de servicio a los españoles", asegura Ortega Smith, que insta al partido de ultraderecha a "no dormirse en los laureles" para no emular otras célebres caídas y desapariciones de partidos como Ciudadanos o UPyD.

Una de las figuras que ha destacado Ortega Smith es la de Espinosa de los Monteros, exportavoz de la formación en el Congreso, a quien ha puesto de ejemplo por "convertirse en un ejemplo en la política y para que los mejores pudieran adquirir la condición de responsables orgánicos del partido o de cargos públicos: que se prime a quienes sean los mejores".

"Personas como Iván representan lo que Vox representa en la política: generosidad y preparación, vocación y amor a España. Y por eso a mí me dolió tantísimo y lo sigo echando de menos todos los días, que perdiéramos a un brillante portavoz", ha lamentado.

También habla de las "miles de almas" que hay en Vox, donde hay "opiniones y peculiaridades", pero "tantas como cada persona": "Los que quieren siempre encasillarnos, meternos en grupos, en etiquetas, se están equivocando", advierte, porque "los grandes principios, las grandes ideas, las compartimos la inmensa mayoría de los que hemos formado este proyecto".

Garriga comparte las reflexiones de Ortega Smith

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha trasladado que el partido "comparte" las reflexiones de Javier Ortega Smith sobre la formación, al tiempo que ha negado la existencia de "familias" o divergencias internas en su seno.

En rueda de prensa, Garriga ha señalado que Vox "comparte" esa reflexión y ha garantizado que no se convertirán en una "agencia de colocación de amigos como son otros partidos", que están "más preocupados" por "intereses partidistas". En esta línea, ha puesto en valor el "compromiso" de los cargos de Vox y su vocación de ser un "instrumento al servicio de España", en línea con lo manifestado por Ortega Smith.