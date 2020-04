El líder del Partido Popular ha explicado que apoyan la nueva prórroga de "un estado de alarma que ya ha desbordado sobradamente su alcance constitucional.Ha recordado que "con un margen de 15 días le advertimos que esta restricción de derechos no es ilimitada".

"Los poderes máximos que le otorgamos deben ir acompañados de eficacia y de transparencia. Una cosa es contener la expansión de la pandemia y otra muy diferente es confinar la democracia, las libertades constitucionales e incluso las legítimas críticas de la oposición, los medios de comunicación o los propios ciudadanos en las redes sociales", ha asegurado Casado.

Casado: "En la primera votación del estado de alarma le dije que no estaba solo; hoy le debo decir: así no".

Casado, muy crítico con el presidente del Gobierno, le ha señalado que "en la primera votación del estado de alarma le dije que no estaba solo, en la segunda que esto no iba bien, y hoy le debo decir: así no", y ha añadido: "Por encima de la lealtad al gobierno siempre estará nuestra lealtad a los españoles".

El líder del PP ha asegurado que no le parece sincera la "repentina vocación pactista" del presidente del Gobierno, quien ha emplazado a los partidos a negociar unos nuevos Pactos de la Moncloa, porque cree que es para "tapar" sus fracasos ante la crisis del coronavirus. Ha recordado que lleva dos semanas sin llamar al principal grupo de la oposición para negociar los decretos económicos y sociales que se aprueban este jueves en el Congreso.

El PSOE le afea a Casado sus ataques

Duros reproches que han sido respondidos por la portavoz del PSOE, Adriana Lastra: "Señor Casado, si usted y la señora Ayuso (la presidenta de la Comunidad de Madrid) sabían tanto que todo iba a pasar, ¿por qué no compraron material si podían hacerlo? (...) ¿Por qué no impidieron la falta de recursos en las comunidades que gobiernan si lo vieron antes ustedes incluso que la OMS?".

Lastra ha asegurado que en España "no hemos sido tibios, llegamos tarde, pero mucho antes que otros países" y las medidas tomadas "son las más duras de nuestro entorno y están dando resultado, pero esto es una pandemia global que escapa al control de cualquier país" y lo último que se necesita -ha añadido- "es la política baja que utiliza eso para dividir".

Lastra, a Casado: "Trata a las víctimas como recursos para atacar al Gobierno. No se puede desear al Gobierno que le vaya mal en una crisis como esta".

Buena parte de su discurso ha estado dirigido a Casado: "Su irresponsabilidad en esta Cámara no tiene límites. Señor Casado, hay momentos que marcan una vida y todos recordarán que cuando los demócratas le tendieron la mano, usted la rechazó para abrazar a la ultraderecha, que se dedicó a dividir y sembrar desconfianza".

"La ejemplaridad no va con ustedes, la actividad en el Congreso no ha parado, no mienta (...) es increíble que se dediquen a fomentar bulos en las redes y en la Cámara. Ya está bien", ha dicho en un tono muy duro y le ha preguntado en qué piensa "cuando pide que se hable más de las morgues y menos de lo positivo".

Ha acusado al líder del PP de ser "desleal" porque, a su juicio, "trata a las víctimas como recursos para atacar al Gobierno": "No se puede desear que al Gobierno le vaya mal en una crisis como esta. Este es el momento de unirnos lealmente por algo más importante que nosotros mismos".

Vox votará en contra tras un discurso lleno de ataques

La intervención del presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha estado llena de reproches. Ha acusado a Sánchez e Iglesias de ser "los responsables de la mayor tasa de mortalidad del mundo", ha afeado durante su intervención el pleno de prórroga del estado de alarma.

Ha anunciado que votará no al decreto del Gobierno y presenta su propuesta para prorrogar el estado de alarma: mantener el confinamiento, realización de test masivos y cancelación de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales. "No vamos a ser cómplices de la negligencia e incompetencia del Gobierno", sostiene Abascal.

Abascal: "No vamos a ser cómplices de la negligencia e incompetencia del Gobierno".

"Son gobierno incontrolado pero que quiere todo el control", ha apuntado: "Le dije que no le apoyaríamos si no rectificaba y rectificó para peor señor Sánchez (...) Apela a los Pactos de la Moncloa para la reconstrucción cuando todavía es posible evitar la destrucción".

El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, le ha respondido a continuación: "Hemos vuelto a ver en la tribuna que Vox se ha convertido en sinónimo de bulos. Mientras cientos de personas se tienen que quedar en casa, la ultraderecha se gasta dinero en fake news en la red".

Echenique contesta a Vox: "Mientras cientos de personas se tienen que quedar en casa, la ultraderecha se gasta dinero en fake news en la red".

Echenique ha acusado al partido de Abascal de "utilizar la mentira y el odio mientras se mueren y se juegan la vida; no es defender ninguna posición política, es miserable. Dejen de envenenar la sociedad en vez de luchar contra coronavirus lucha por la hegemonía de la derecha".

ERC y Más País piden parar el país

Gabriel Rufían, de ERC, ha pedido paralizar toda la actividad no esencial "para tener alguna actividad que reanudar mañana", de ahí que vote abstención. "No tiene sentido que con miles de contagios aún, millones de niños no puedan salir a jugar y en cambio la ciudad este llena de riders llevando una bandeja de shushi. O paramos el país o no habrá bandera que levantar".

Rufián: "No tiene sentido que con miles de contagios aún, la ciudad esté llena de rides llevando bandejas de shusi".

Sobre los Pactos de la Moncloa, "no se cierra con la cúpula de cuatro partidos y un rey en un despacho. No habrá pacto que valga en España sin pacto previo en Europa (...) Menos pactos de la Moncloa y más pactos integrales por la vida".

Íñigo Errejón, de Más País, ha pedido también suspender las actividades no esenciales, pero sí ha reclamado "medidas para aliviar a los menores que necesitan salir, protección social para la esperanza, y que a quienes trabajan les demos medidas suficientes, reorientar industria abajo control publico para poder producir".

Joan Baldoví, de Compromís, ha reprochado la posición de la oposición: "Vaya oposición de derechas más miserable que tenemos: zafia, irresponsable, sucia". "Oposición de niños malcriados e irresponsables", ha asegurado.

Ha pedido blindar a la sanidad pública, "seamos constitucionalistas de derechos de personas, no de pulsera y mascarilla con banderita. ¿A que no se atreven? (...) Votaremos a favor pero la lealtad y la unidad se cimentan en el diálogo y respeto", ha dicho para terminar.

Ciudadanos y la mano tendida

Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha reclamado no sacar rédito político de esta situación y ha dicho que toca "la mano tendida", habla de una oposición leal, pero no de un cheque en blanco: "Vigilaremos que cumpla compromisos alcanzados con nosotros y sobre todo con la sociedad, las familias, los empresarios. Estreche esta mano y cumpla".

Desde el PNV, Aitor Esteban ha asegurado que tendrá su apoyo, pero con matizaciones. "De esto se sale con cooperación, sin política pequeña", y sobre los Pactos de la Moncloa, "no estamos en 1977. Los acuerdos deberían residenciarse en las instituciones que ya existen. No sabemos en lo que puede concretarse, si es para mejorar la vida de los ciudadanos, el PNV será responsable y estaremos".