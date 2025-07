El PP, en busca del voto femenino: quieren aprovechar la caída del PSOE de casi 7 puntos entre las mujeres

Mientras el PSOE sigue asegurando que no va a entregar el Gobierno a la derecha, mientras intenta escapar del escándalo de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán, y reiteran que les repugna el trato dado a las mujeres en los audios de la UCO; el PP se centra en empezar su campaña tensionando y buscando del voto femenino.

Es la nueva arma arrojadiza del Partido Popular: la prostitución. Todo empezó el miércoles, con Alberto Núñez Feijóo preguntando en el Congreso de los Diputados aquello de: "¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted?". Acusando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución". Pero continuó con el nuevo hombre fuerte de Feijóo y su 'nuevo PP', con Miguel Tellado reiterando que Feijóo solo "le recordó los negocios de su familia política, nada más y nada menos".

Un negocio de saunas, perteneciente al ya fallecido suegro de Pedro Sánchez que, según denuncian los populares, se ejercía la prostitución. "Venía Pedro Sánchez a decirnos que quería abolir la prostitución. Parece una broma, teniendo en cuenta que de forma parte de un Gobierno que ha contratado prostitutas para ministros en empresas públicas", ha llegado a decir la ahora portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz. Y añadía: "Sobre todo, cuando la familia de la mujer de Pedro Sánchez tenía negocios de saunas prostíbulos, de los cuales, Sánchez se ha beneficiado".

No hay pruebas que lo relacionen, pero los populares no sueltan ese hueso. La razón: el público femenino. Un voto históricamente más volcado hacia los socialistas, pero que se tambalea tras los últimos audios en los que se escuchan frases como: "No sé, la Carlota se enrolla que te cagas. Pues la que tú quieras. O Ariadna y Carlota y a tomar por culo. Era por conocer a alguna nueva". Una conversación de la investigación de la UCO en la que se habla del reparto de mujeres entre José Luis Ábalos y Koldo García.

Desde las últimas elecciones, la intención de voto femenino al PSOE ha caído en más de 10 puntos. Casi 7 en el último mes, cuando se conocieron estas conversaciones. Pierden así un apoyo, el de las mujeres, clave para unos socialistas que tratan de separar la imagen del partido de todos estos escándalos, que atacan directamente al feminismo.

"No podemos quedar ocultos en nuestro trabajo (...) porque algún compañero, con rechazo por nuestra parte y con repugnancia, utiliza sus influencias para lucrarse o hable de las mujeres como si fuéramos mercancías", ha alegado la vicepresidenta María Jesús Montero.

Y no ha sido la única, desde Asturias, Barbón ha dicho: "La persecución a los corruptos y a los corruptores tiene que ir de la mano de la persecución de cualquier actitud machista y por supuesto de los puteros". El PSOE quiere recuperar la confianza perdida de unas mujeres a las que el Partido Popular también trata de convencer.