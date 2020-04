Ante las acusaciones del líder de Vox -ha dicho en el Congreso que Sánchez miente sobre la cifra de fallecidos por el coronavirus- el presidente del Gobierno, en su réplica, se ha dirigido a Santiago Abascal en estos términos: "Me dirijo a usted y a sus millones de bots (robots en redes) que juegan con los "bulos, las mentiras y la desinformación" y con "el instrumento del odio".

A continuación, ha afirmado que "resulta difícil replicarle porque las palabras ya no tienen sentido, usted no entiende el significado de la palabra bulo, mentira, desinformación o fake news. "Usted propaga el odio", le ha espetado.

El presidente ha sido contundente: "Señor Abascal, el odio es odio es muy peligroso (...) Todos podemos acertar o errar, pero ante el odio los demócratas le respondemos con la esperanza de derrotar a la enfermedad".

Abascal, en su turno, le ha respondido en línea con su discurso : "El Gobierno del bulo ha venido a esparcir mentiras, a hablar de granjas en las redes sociales. Lo que ocurre es que Podemos no manda en las redes".

"Lo que usted dice que he dicho yo no lo he dicho. Dice que esparcimos odio, tenemos el deber de decirle lo mal que lo está haciendo. Es una irresponsabilidad darle a usted más poder. No son de fiar, se preocupan sólo de su imagen. Lo único serio que pueden hacer es pagar las nóminas y marcharse".

Vox votará en contra de la prórroga

Abascal ha confirmado que Vox vota no a la prórroga del estado de alarma. En su primera intervención ha acusado a Sánchez e Iglesias de ser "los responsables de la mayor tasa de mortalidad del mundo", ha afeado durante su intervención el pleno de prórroga del estado de alarma.

Ha anunciado que votará no al decreto del Gobierno y presenta su propuesta para prorrogar el estado de alarma: mantener el confinamiento, realización de test masivos y cancelación de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales. "No vamos a ser cómplices de la negligencia e incompetencia del Gobierno", sostiene Abascal.

"Son gobierno incontrolado pero que quiere todo el control", ha apuntado: "Le dije que no le apoyaríamos si no rectificaba y rectificó para peor señor Sánchez (...) Apela a los Pactos de la Moncloa para la reconstrucción cuando todavía es posible evitar la destrucción".