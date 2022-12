El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este sábado a los jueces asegurando que llamarles "fachas con toga" resulta "incompatible con la democracia". Así lo ha manifestado en la clausura del acto 'En defensa de un gran país', celebrado en La Rioja.

Núñez Feijóo ha lanzado un mensaje a los "socialistas no sanchistas" para decirles que "tienen espacio en la España" que el PP defiende, porque "era la que defendieron siempre, desde la Transición hasta ahora". "En esa España cabemos todos, nosotros no nos vamos a callar, no queremos vencer sino convencer", ha añadido.

En su discurso ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gobierna con frivolidad y que lo sigue haciendo al servicio de los "independentistas, los populistas y de Bildu". Ha asegurado que cuando él gobierne España garantizará la independencia de las instituciones.

La noche del viernes el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso registró ante el Tribunal Constitucional una ampliación de su recurso de amparo por la tramitación de la proposición de ley del PSOE y Podemos para derogar la sedición y rebajar la malversación.

En este sentido, Sánchez ha acusado a la dirección de Feijóo de obedecer a intereses "que no son los de la mayoría" y que si estos les instan a "usar el Parlamento para bloquear la renovación del Tribunal Constitucional y del gobierno de los jueces", los 'populares' "van lo hacen". Feijóo ha insistido en que no van a dar "ni un paso atrás para defender la concordia, la libertad y la democracia en España".