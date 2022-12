Pedro Sánchez culpa de la crispación política al Partido Popular, al que afea que reclame "elecciones anticipadas todos los días y para todo" mientras mantiene el bloqueo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Así se ha expresado el presidente del Gobierno este sábado, durante un acto municipalista en Valencia.

"El PP solamente tiene un planteamiento: elecciones anticipadas. ¿Hay una pandemia? Elecciones anticipadas. ¿Hay un volcán en la isla de La Palma? Elecciones anticipadas. Putin ataca Ucrania? Elecciones anticipadas", ha enumerado Sánchez, que ha incidido en que esto, sin embargo, no lo aplican "cuando ellos ganan las elecciones": "Ahí lo que toca es mantener en los puestos a aquellos que ellos nombran, aunque sea de por vida", ha aseverado.

En este sentido, Sánchez ha denunciado que "eso es lo que están haciendo desde hace cuatro años" los 'populares' en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "incumpliendo la Constitución", y "lo que están haciendo ahora en el Tribunal Constitucional".

Así, el líder socialista ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de "bloquear el gobierno de los jueces" y la renovación del Constitucional: "Si para eso necesitan bloquear el Parlamento, no se cortan un pelo, van y lo hacen. Así entiende la derecha y la ultraderecha la democracia en este país", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo.

Una intervención en la que Sánchez ha asegurado que no ve una gran diferencia entre la actual dirección del PP y la anterior: "Antes me llamaban 'felón' y 'traidor' y hoy me llaman 'dictador' y golpista' los que no venían a insultar", ha ironizado. A su juicio, los actuales dirigentes de la formación conservadora "son conscientes de que tienen un contrato temporal y precario" y que "si no obedecen", les ocurrirá "lo mismo que a Casado y su dirección".

En este sentido, Sánchez ha acusado a la dirección de Feijóo de obedecer a intereses "que no son los de la mayoría" y que si estos les instan a "usar el Parlamento para bloquear la renovación del Tribunal Constitucional y del gobierno de los jueces", los 'populares' "van lo hacen".

Sánchez ha insistido así en las acusaciones que ya lanzó hace unos días, tras presentar el PP un recurso de amparo para frenar la tramitación de la reforma del Código Penal que incluye a su vez la renovación del CGPJ y el Constitucional. En este sentido, el presidente denunció un intento por parte de la derecha de "amordazar al Parlamento" para "mantener el bloqueo" del Tribunal Constitucional y habló de "complot" y de un intento de "atropellar nuestra democracia por parte de la derecha política y la derecha judicial".