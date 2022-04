"Si hago eso estaréis otra vez con la estafa de los cojones". Así se mostraba, con un claro enfado, el comisionista Alberto Luceño, en uno de los audios que envió a la directora de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, durante las gestiones para un envío millonario de material sanitario por el que se habría embolsado una millonaria comisión.

Es uno de los audios que envió Luceño a Collado a los que ha tenido acceso laSexta y que forman parte del sumario de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid. El 9 de abril de 2020, Luceño le pide a Collado que le envíe una carta con el sello y la firma de un responsable de la Funeraria Municipal que participó en la compra del material sanitario. Insiste en que la necesita con urgencia, antes de que cierren los bancos, mientras que Collado asevera que en aquellos días "no es fácil" esa gestión.

"Elena, si es que yo creo que no entendéis el sistema. Es que vosotros para hacer la transferencia tardáis ocho días y pasáis por 25.000 gestiones y estos lo mismo. Ellos no pueden llegar a hacer una transferencia en diez días", sostiene el comisionista, investigado por, entre otros, delitos de estafa y blanqueo. "La pueden hacer en un solo día con una gestión, pero lógicamente necesitan un documento que no sea una chapuza porque lógicamente si hago eso estaréis otra vez con la estafa de los cojones, y toda la historia", dice.

"Lo que necesitan es un documento con la firma de un señor que se haga responsable, me dicen que si firmo yo, les digo que unas narices voy a firmarlo yo. Eso tiene que firmarlo el responsable. ¿Tú lo firmarías?", le cuestiona.

"Nos han estafado seguro"

Este intercambio tiene lugar apenas un día después de que Collado, claramente nerviosa, alertara a Luceño de que los estaban estafando. Collado le envió una fotografía tomada en un supermercado en la que se podía ver que un par de guantes iguales a los que había comprado el Ayuntamiento por dos dólares se podían comprar por poco más de ocho céntimos de euro.

"Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida", le escribió la encargada de compras, a lo que el comisionista Luceño respondió: "Elena, estoy con China. Ahora te llamo".

El ahora imputado intentó calmarla y le explicó que había hablado con los suministradores para que rebajaran el precio pactado. De este modo, devolverían al Ayuntamiento cuatro millones de dólares, pago que efectivamente se produjo. A pesar de ello y según consta en el sumario, Luceño realmente se descontó la comisión con la que habían inflado el precio de esa operación concreta.

-Collado: "Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida"

-Luceño: "Elena, estoy con China. Ahora te llamo"

-Collado: "Por Dios, dime algo. Nos han estafado seguro"

-Luceño: "No. Tranquila, cuelgo y te llamo"

-Collado: "Alberto, méteme en la conversación, por favor. 3,5 euros cajas de 15 guantes"

-Luceño: "Elena, me confirman que van a hacer transferencia de 4.025.000 dólares. Precio par de coste 0,49 dólares, menos los dos dólares. Igual 1,61 dólares. Eso multiplicado por 2,5 M = 4.025.000 dólares. Eso es lo que quieren transferir de inmediato"

-Collado: "0,034 por guante. 0,068 el par. Ese es el precio. Estamos mirando este tipo de guantes. También de Malasia".

Luceño también pidió un salvoconducto

Además, el empresario también solicitó un salvoconducto al Ayuntamiento de Madrid para poder salir a la calle y hacer una donación de mascarillas al hospital Ruber, de Madrid. El documento lo firmó el coordinador de Emergencias del Consistorio de la capital, Enrique López Ventura, que le envió un audio a Collado informándole al respecto.

"Ahora sí me debes una medallita"

"El futuro eres tú y nuestro país". "Todo coordinado y te quito un problema. Ahora sí que me debes una medallita". Otra tanda de audios a los que ha accedido laSexta muestra la estrecha relación que entablaron Luceño y Collado, antes de que ella sospechara que el Ayuntamiento podría haber sido estafado, como ahora investigan la Justicia y Anticorrupción.

"Elena, te van a llamar de Andalucía. Ahora te llamo y te digo quién es porque no sé quién es... Creo que es gente de Andalucía, no me han confirmado exactamente si es de la Junta pero te van a llamar para preguntarte porque quieren hacer un gran pedido", dice en una de estas notas de voz a las que ha tenido acceso esta cadena.

La fecha en la que lo envía es el 25 de marzo de 2020, durante lo peor de la pandemia y cuando España al completo se encontraba confinada y se registraban centenares de muertos diarios a causa del COVID-19. Luceño parece pedir un favor a Collado: que hablara bien de su gestión para recomendarlo y conseguirle otro gran pedido de material sanitario.

La fecha, además del contexto de la enfermedad en que se produjo, tuvo lugar pocas horas después de que se confirmara el polémico contrato para el suministro de mascarillas, lo cual se hizo mediante un grupo de WhatsApp creado ex profeso y en plena madrugada.

Otra nota de voz al que hemos tenido acceso se envía el 2 de abril de 2020, apenas una semana después, y habla sobre la continuidad en los envíos de material sanitario y de su relación con el Ayuntamiento. "Casi media hora larga hablando con Jorge. Todo súper bien, ya le he explicado la política que creo que es la que tenemos que seguir. Está absolutamente de acuerdo", asegura.

Luceño menciona que le ha dicho al tal Jorge, uno de los presuntos proveedores del material, que "entre comillas olvidamos lo pasado. Trabajamos para el futuro que eres tú y nuestro país".

La disposición de Luceño a trabajar por España, dice, implica un cambio de la forma en la que trabajan, explica a Collado. "La información ahora en lugar de abajo arriba va a venir de arriba abajo. Él va a actuar y me va a decir cómo lo vamos a hacer", señala.

Al parecer, con esta gestión Luceño habría solventado un problema de Collado, tal y como él relata en el audio: "Súper majo el tío. Todo coordinado y te quito un problema". Y esta gestión, a juicio del comisionista investigado por estafar al Ayuntamiento, era meritoria de un reconocimiento. "Ahora sí que me debes una medallita. Una medallita me vendría bien, civil", afirma.

La Fiscalía Anticorrupción, en el interrogatorio que le hizo y al que también accedió esta cadena, le preguntó sobre este asunto. Luceño defendió que la merecía: "Fueron los más rápidos y se dio la mercancía en una semana", justificó, ante un sorprendido fiscal.

"Hay que poner banderas, sellos... Los chinos son muy de eso"

La relación entre ambos se consolidó sin que el Ayuntamiento supiera que presuntamente los estafaban y que Luceño y Medina se embolsaban una comisión. "Aquí están, versión inglesa y española. Como te habrá contado Engra, hay que poner todo lo que se nos ocurra (sellos, banderas...) porque los chinos son muy de eso". Así preparó Elena Collado las cartas que tenían que avalar la profesionalidad de Luceño ante la empresa San Chin Choon.

Según los correos electrónicos a los que ha tenido acceso laSexta, la entonces encargada municipal de las adquisiciones de material específico para hacer frente a la primera ola del COVID-19 intermedió con Luceño para conseguir una misiva que lo referenciara ante la distribuidora de Malasia para facilitar las entregas. Así, gestionó que las cartas en cuestión recibieran toda clase de distinciones oficiales, como las banderas, para darle solidez de cara a la empresa de San Chin Choon.