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Nuevo bulo racista de Vox: publican un vídeo de un grupo de mujeres con hiyab paseando por Zaragoza para sembrar "odio y racismo"

Los detalles La cuenta de la formación en Aragón ha subido dicha publicación y la guía que acompañaba al grupo de mujeres les ha respondido explicando que estaban allí para aprender español y estudiar la historia de la ciudad.

Nuevo bulo racista de Vox: publican un vídeo de un grupo de mujeres con hiyab paseando por Zaragoza para sembrar "odio y racismo"
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¿Rabat o Zaragoza? Es la pregunta que ha lanzado Vox en Aragón utilizando las imágenes de un grupo de mujeres con hiyab paseando tranquilamente por una céntrica calle de Zaragoza. El partido de Santiago Abascal lo ha publicado en la red social X para que se recuerde en estas elecciones.

Ahora bien, a tal mensaje una usuaria les ha aclarado que dicho grupo estaba allí para estudiar español y aprender de Zaragoza y su historia. Una usuaria que resultó ser la guía que les acompañaba. "Este grupo de gente estudia español, y en este vídeo están viniendo a ver una visita guiada conmigo sobre zaragoza y su historia, un grupo amable y agradecido que solo quiere aprender, algo que os haría mucha falta a vosotros. No tenéis vergüenza, sois odio y racismo", les ha respondido en la mencionada red social.

Y lo cierto es que no es la primera vez que el partido político o alguien vinculado expande un bulo públicamente sin ningún pudor. Como otro caso, esta vez en Sevilla, en el que un usuario sube un vídeo y lo acompaña del texto 'No es integración (...) es imposición islámica' asegurando que lo que muestra es una excursión escolar para educar en el ramadán y, con el bulo ya montado, llega el portavoz de Vox en Andalucía y lo expande, asegurando que la islamización avanza en los colegios.

¿Cual era la realidad? Se trataba de una visita teatralizada con personajes vinculados a la historia de la ciudad. Pero cuando los argumentos de un discurso de odio están vacíos, las mentiras son las únicas que pueden llenarlos.

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