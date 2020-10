Ya están en vigor las nuevas restricciones decretadas por el Gobierno de Navarra para toda la región ante el avance del coronavirus en la Comunidad Foral.

Así, desde primera hora de este martes y durante 14 días, estarán vigentes limitaciones que afectan al ocio y las relaciones sociales, quedando prohibidas las reuniones de más de seis personas, salvo que convivan, tanto en lugares públicos como privados.

Además, los establecimientos de hostelería y restauración no pueden cerrar más tarde de las 22:00 horas. En su interior, los aforos se reducen al 30%, mientras que en las terrazas se restringen al 50%. El consumo en estos locales se hará siempre sentados en la mesa, tanto en el interior como en el exterior, y no se podrán sentar más de seis personas en una mesa, respetando la distancia de 1,5 metros.

Peñas y sociedades gastronómicas permanecerán cerradas, así como bajeras y piperos.

Por otra parte, las salas de fiesta y discotecas están cerradas y, además, está prohibida la venta de alcohol entre las 22:00 y las 08:00 horas. El botellón y otras actividades similares están prohibidas.

En hoteles y alojamientos turísticos, en cambio, se mantiene el aforo del 75% en las zonas comunes. En los albergues con habitaciones individuales, el aforo es del 75% y en aquellos con habitaciones con literas, del 50%.

En el comercio, el aforo es del 40%. Este límite también se aplica a las tiendas dentro de los centros comerciales, donde no se podrá permanecer en las zonas comunes ni usar las zonas recreativas.

En los mercadillos, los puestos deben estar separados frontalmente por 4,5 metros y lateralmente por al menos 1,5 metros, o bien por elementos aislantes. En estos entornos debe garantizarse una distancia interpersonal de 1,5 metros.

Lugares de culto, bodas y entierros

Por otra parte, el aforo en lugares de culto se limita al 30%. Dentro es necesaria la mascarilla y debe garantizarse una distancia de 2,25 metros entre las personas.

En las bodas y otras celebraciones religiosas o civiles no se puede superar un 50% del aforo y deberán garantizarse 2,25 metros cuadrados por persona. En las celebraciones, tras la ceremonia, se debe respetar la separación de 1,5 metros, con un aforo máximo de 12 personas en el interior y de 18 en el exterior. No se podrá utilizar la pista de baile.

En los velatorios el número de asistentes se restringe a 25 personas en espacios abiertos y 10 en espacios cerrados.

Sin visitas a las residencias

En las residencias de mayores y personas con discapacidad quedan suspendidas las visitas y salidas, salvo casos muy excepcionales. Los centros de día no pueden superar el aforo del 75% y los clubes de mayores tienen un aforo máximo del 30%.

Los aforos también se limitan al 30% en museos, salas de exposiciones y monumentos, así como en las bibliotecas y en cines, teatros y auditorios, donde no se podrá superar, en cualquier caso, un público de 100 personas. Para las actividades culturales y de ocio al aire libre el aforo es del 30%, con un límite de 300 personas

Actividades deportivas

Los centros deportivos tampoco pueden superar un aforo de 30% en el interior y del 40% en el exterior. Es necesaria cita previa para ir al gimnasio. Las piscinas para uso recreativo no pueden superar el 30% de aforo y en las de uso deportivo el límite es de 10 personas.

Sí que se pueden utilizar los parques infantiles, zonas deportivas y pistas de skate, si bien con un aforo máximo del 30% de su capacidad habitual.

En las academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada o centros de formación no se superará el 40% del aforo, garantizando la distancia de 1,5 metros entre personas. Podrán celebrarse congresos, reuniones de negocios y conferencias siempre que no se supere el 30% del aforo máximo permitido con un máximo de 100 personas.

Se pueden ocupar todos los asientos de los transportes públicos, procurando la mayor separación posible. La mascarilla es obligatoria. Está prohibido fumar en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima de 2 metros. Puedes consultar todos los detalles de estas medidas en este enlace.