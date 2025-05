'Isabel Díaz Ayuso' deja 'hundirse' a su 'novio': "No eres tú, ni soy yo, son mis asesores que quieren que me aleje de ti"

"Adiós, ciudadano particular"

Ante los disgustos judiciales que está dando Alberto González Amador a su pareja, Isabel Díaz Ayuso, El Intermedio se pregunta hasta qué punto esto está afectando esto a su relación. ¿Está abocada a hundirse como el Titanic?

Cristina Gallego y Dani Mateo escenifican el naufragio de la pareja, donde 'González Amador' y 'Ayuso' se encuentran agarrados a una tabla en medio del mar. "Estamos muy bien así, como en el dúplex, yo arriba y tú abajo", afirma la 'presidenta' de la Comunidad de Madrid, que le asegura que "te vas a quedar a la deriva en la mejor agua del mundo, la de Madrid".

"No eres tú, ni soy yo, son mis asesores que quieren que me aleje de ti para que no se dañe mi imagen con tus escándalos", comenta 'Ayuso', que le amenaza con hacerle ir "p'alante" como los de tercera clase, "los que parece que viven de la educación pública".

"Si un día quiero llegar a la Moncloa, tú eres mi punto débil, mi talón de Aquiles, mi Begoña", apunta la 'presidenta' madrileña mientras intenta tirarlo de la tabla. Él, sin embargo, le promete declarar "todo mi patrimonio" en esta campaña de la Renta.

Sin embargo, 'Ayuso' no se ablanda y termina por "externalizarlo": "Cómo te vas a encontrar a tus ex, si los tiras en mitad del mar", señala 'González Amador' antes de hundirse mientras 'Ayuso' se despide de él con un "adiós, ciudadano particular".