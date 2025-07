Sémper y los cinco días de vértigo que vivió hasta saber que su cáncer era tratable: "Fue cuando comenzó el Congreso del PP"

Borja Sémper ha desvelado cómo se encuentra tras comunicar en una rueda de prensa que le habían detectado un tumor cancerígeno. El portavoz del PP ha confesado que prefería dar él la noticia antes de que otro se le adelantase para poder comunicarla con "naturalidad".

"Si se me va a empezar a evidenciar en el físico y voy a estar menos presente, mi obligación es contar la información para que la gente lo sepa", ha explicado, reconociendo que espera poder ayudar a que la palabra cáncer sea "menos maldita" y se pueda pronunciar con más "normalidad".

En una entrevista en Onda Cero, Sémper ha explicado que pasaron cinco días "de vértigo" entre que le comunicaron que padecía cáncer hasta que le confirmaron que estaba localizado y tenía tratamiento. "Fueron cinco días terribles", ha confesado, señalando que justo se lo dijeron cuando empezó el Congreso Nacional del PP.

"Estaba relativamente interesado en el Congreso", ha confesado, desvelando que esto era algo que el propio Alberto Núñez Feijóo sabía y entendía. "Como me lo dijeron ese mismo viernes, acudí allí con una sonrisa controlada y siendo consciente de que el problema es serio, pero tiene un tratamiento factible", ha añadido.

El 'popular' ha aprovechado para darle las gracias a su mujer, señalando que fue su insistencia en que se hiciese una revisión médica la que ha hecho que ahora pueda hablar de un "diagnóstico optimista".

El vínculo de Sémper con el PP durante su tratamiento

En cuanto a qué hará ahora, tras anunciar que padece cáncer. Borja Sémper ha explicado que irá viendo "con normalidad" qué pasa, indicando que Alberto Núñez Feijóo no le ha dejado entrar "en el terreno" de ver cuál será su papel a partir de ahora en el partido mientras se recuepra.

"Me ha dicho de ir viendo paso a paso", ha explicado, destacando que a él le gustaría mantener y tener cierto vínculo con el día a día de sus compañeros y de la posición del partido.

Además, en cuanto a su relación con el líder del PP, Sémper ha confesado que le está tratando como "un médico", poniendo en valor la "talla humana" que le ha demostrado tener.

Por otro lado, al ser preguntado por si esta situación le ha hecho reflexionar sobre las políticas sanitarias, Sémper ha reconocido no ser un experto en este terreno. Sin embargo, ha desvelado que sí que ha llegado a una reflexión.

"Hay una cosa que intuitivamente pienso, que es que hay que cambiar la orientación del enfoque que tiene la enfermedad del cáncer", ha destacado, añadiendo que cree que hay que poner todo el esfuerzo en la "prevención".

"Cada vez gente más joven tiene cáncer. Esto sí es muy relevante, no podemos permitir que exista una ruptura de la equidad en quien puede hacerse análisis previos y quien no tiene esa oportunidad. Parte de nuestro futuro tiene que ver con las políticas sanitarias, proporcionar a todos los españoles una oportunidad de mirarse, de cuidarse, de anticiparse a la enfermedad", ha defendido.

"Estoy trabajando en prepararme"

Durante esta entrevista, Sémper ha querido agradecer todas las muestras de apoyo que ha recibido, asegurando que ayudan. Además, también se ha pronunciado sobre el mensaje de ánimo que le dedicó Gabriel Rufián, en el que le llamaba amigo.

"En general, me llevo bien con la gente. La palabra amistad es amplia, pero sí, tengo buena relación. No me ha supuesto nunca ningún problema una discrepancia oceánica en lo político con tener una relación personal. Me puedo tomar un café con él, hablar del verano, de la familia...", ha confesado.

Ahora, ha aclarado que está trabajando en prepararse para todo el proceso que le va a tocar vivir. "No me engaño, tú puedes planificar, pero ni aún así va a ser suficiente, será día a día. Lo que dicen los médicos y los que han pasado por esta enfermedad es que pienses día a día, que te levantes y digas 'voy a por ello'. Voy a intentar mantener cierta normalidad, actividad física, seguir leyendo...", ha aclarado.

Además, ha reconocido que no descarta pedir ayuda psicológica si en algún momento lo necesita. "Toca dar fuerza a mi entorno familiar. De momento, creo que puedo hacerlo. Ahora inicio un ascenso a una cumbre muy complicada, en el que se producen momentos físicos muy bajos y probablemente en este proceso me voy a enfadar con el mundo, conmigo mismo, pero soy consciente de que tengo que mantener cierta serenidad, porque los que me rodean no lo merecen", ha señalado.