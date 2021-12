La variante ómicron se está expandiendo a un ritmo que hasta ahora no se había observado con ninguna otra variante anterior del coronavirus. Así lo ha advertido la OMS este martes, en una rueda de prensa donde su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que se han confirmado casos de esta nueva variante en 77 países. No obstante, según ha indicado, la realidad es que probablemente ya esté presente en la mayoría de países aunque no se haya detectado aún.