Ninguno de los reprobados por el Congreso piensa abandonar su puesto, algo que para Maza "es la autonomía"

La triple reprobación promovida por el PSOE saldrá adelante, algo que para el portavoz socialista deja claro que "Mariano Rajoy tiene a su ministro de Justicia tocado y hundido democráticamente".

Este hecho deja solo al PP frente a la que es la segunda reprobación a un ministro de su Gobierno después de la de Jorge Fernández Díaz. "Le pediría a los grupos moderación, porque me parece que esta forma de intervenir ralla con el filibusterimos parlamentario", reclama Rafael Hernando.

Ciudadanos, por su parte, deja claras sus condiciones: "Están a tiempo de poner en marcha la destitución del fiscal anticorrupción, y si no iremos a la reprobación de Rafael Catalá".

Pero el PP parece que no está por la labor de destituir a Moix, y tampoco al fiscal general decía preocuparle la medida. "Un fiscal reprobado puede seguir en su cargo, porque eso es la autonomía", afirma José Manuel Maza.

Y a pesar de las acusaciones al frente del caso Lezo, Maza defiende la elección del fiscal anticorrupción: "Entre los candidatos que podía elegir, Moix me parecía y me sigue pareciendo el mejor".

Rafael Catalá no ha querido responder, algo que sí hacía hace unos días, tampoco le preocupaba porque "se está llevando a cabo una labor de mejora de la Justicia". El PSOE asegura que sus explicaciones no fueron convincentes y que no es digno para el cargo al frente del ministerio de Justicia.