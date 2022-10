En el juicio al exfutbolista del Barcelona, Neymar, el brasileño ha repetido la fórmula que ya utilizó Messi. El jugador se ha excusado diciendo que él firmó lo que le dijo su padre. Por su parte, su progenitor ha reconocido que el precio que pagó el Barcelona fue mayor de lo previsto porque su hijo se convirtió en una estrella.

De esta forma, Neymar se reitera y afirma que él no participó en las negociaciones de sus contratos, señalando directamente a su padre. "No participé en la negociación. Fue mi padre quien siempre se encargó de eso, yo firmo lo que él me dice", ha indicado ante el juez.

En 2011, todavía era jugador del Santos, pero es entonces cuando se compromete a jugar con el Barcelona tres años después. Las preguntas del fiscal han intentado desentrañar si aquí se alteraron las reglas de la libre competencia en materia de fichajes, pero Neymar insiste. "Sabía que había rumores de otros clubs pero mi sueño siempre ha sido jugar con el Barcelona".

Lo cierto es que fueron más que rumores, y es que llegó a haber incluso una oferta del Real Madrid sobre la mesa. "El Madrid hizo una oferta por el jugador al Santos. Fue de 45 millones", ha indicado Florentino Pérez.

Por su parte, el padre de Neymar, que hoy ha confirmado que actuaba como agente del jugador, ha reconocido que el precio de Neymar aumentó, cuando se marchó al Barcelona, respecto a lo pactado. "Las cosas cambiaron. Neymar en 2011 era una promesa en 2013 era una realidad".

La clave del juicio ahora es saber si en todo ese proceso la empresa DIS, propietaria del 40% de los derechos del jugador, fue informada. "Eso era responsabilidad del Santos, no mía", asegura el padre.

La acusación particular pide para Neymar cinco años de cárcel por estafa, falsedad y corrupción.