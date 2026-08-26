"Los medios nacionales son nuestros aliados": Vivas condena los incidentes contra un equipo de laSexta en Ceuta

Los detalles El presidente de Ceuta se ha solidarizado con el equipo de laSexta que fue agredido mientras realizaba su trabajo en la ciudad autónoma por un grupo de manifestantes ceutíes.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha condenado el incidente y la agresión sufrida por un equipo de laSexta mientras trabajaba en la ciudad autónoma. El suceso ocurrió cuando el equipo realizaba una entrevista sobre la vuelta al colegio y fue interrumpido por manifestantes que insultaron y empujaron al periodista, lo que requirió la intervención policial. Vivas, en rueda de prensa, calificó estos actos de violencia como puntuales y aislados, destacando la importancia de los medios nacionales como aliados en la difusión de lo que ocurre en Ceuta al resto de España.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha condenado el incidente y agresión que sufrió este martes un equipo de laSexta que estaba trabajando en la ciudad autónoma, calificando a los medios nacionales como "aliados".

Durante la tarde de este martes, un equipo de laSexta estaba realizando una entrevista con una vecina ceutí sobre la vuelta al colegio en la ciudad autónoma cuando un grupo de manifestantes interrumpió con sus protestas e insultando al equipo de la cadena.

En un punto, uno de ellos hasta llegó a empujar al periodista de laSexta, lo que provocó la intervención de la Policía para que el asunto no escalara.

Ya este miércoles, Vivas ha sido preguntado en rueda de prensa acerca de lo sucedido: "Esto de la violencia son hechos puntuales e aislados que condenamos. Además, los medios de comunicación nacionales están cumpliendo una función importantísima".

"Los locales también, pero los nacionales están trasladándole al resto de España lo que ocurre aquí. Los medios de comunicación nacionales son nuestros aliados", ha concluido.

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