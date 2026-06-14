El PP presume de maestría y lanza una web para explicar la corrupción del PSOE: "Los datos de un escándalo"

El PP mueve ficha y lanza una web con el "mapa de la corrupción del PSOE" para "ayudar a entender" los procesos judiciales que rondan a Sánchez.

Los detalles La formación asegura que latramapsoe.es recopila que "entre todos podrían alcanzar los 1.817 años de prisión": "Actualmente ya hay un condenado, 17 procesados y 76 imputados en instrucción".

El Partido Popular ha lanzado una web que detalla un "mapa de la corrupción del PSOE", en respuesta a los procesos judiciales que rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el PP, la trama incluye 94 investigados y 19 tipos de delitos, con penas que podrían sumar 1.817 años de prisión. Entre los casos destacan figuras como José Luis Ábalos, Begoña Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero. La web busca exponer lo que el PP considera una red delictiva vinculada al entorno de Sánchez, coincidiendo con comparecencias judiciales clave esta semana. laSexta ofrece cobertura completa de este tema.

El Partido Popular ha movido ficha contra el PSOE en el marco de los numerosos procesos judiciales que cercan al círculo del presdente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta vez, la formación ha lanzado una web "con el mapa de la corrupción del PSOE para ayudar a entender" las diferentes investigaciones y entramados que rondan al jefe del Ejecutivo".

"La trama, sin precedentes en nuestro país, incluye ya 94 investigados, 19 tipos de delito y, entre todos, podrían alcanzar los 1.817 años de prisión", han explicado los 'populares', apuntando que los datos "evidencian la magnitud y gravedad de un escándalo que afecta al Ejecutivo, al PSOE, a la familia de Pedro Sánchez y hasta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero".

El portal latramapsoe.es recopila "los datos de un escándalo" y explica los diferentes delitos que se podrían haber cometido, según dicen, como organización criminal, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa o revelación de secretos hasta estafa, apropiación indebida, corrupción en los negocios o contrabando.

"Según las penas solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones, entre todos podrían alcanzar los 1.817 años de prisión. Además, actualmente ya hay un condenado, 17 procesados y 76 imputados en instrucción. Como revelan las investigaciones, hay un denominador común que une a toda esta organización criminal: Pedro Sánchez", agregan.

Desde el caso Koldo a Zapatero

Como no podía ser de otra forma, recuerdan que entre los 15 procesos judiciales se encuentran el caso Koldo, que tiene como principales protagonistas al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el de Begoña Gómez, esposa de Sánchez; o el de David Sánchez, hermano del jefe de Ejecutivo.

Asimismo, señalan que a estos últimos casos tan polémicos, se han añadido el del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el de la conocida como fontanera de Ferraz, Leire Díez, o el del expresidente Zapatero. Algo que para el PP, "no es casualidad" sino que "se trata de una red delictiva que implica a todo el entorno más cercano de Pedro Sánchez y cuyo nivel de complejidad hace necesario un mapa que exponga todos los casos ante los que el Gobierno y el PSOE siguen sin dar explicaciones".

Esta web ve la luz justo un día antes de que Begoña Gómez comparezca ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia preliminar este lunes. Horas más tarde, el martes, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, está citada a declarar en la Comisión de Interior del Senado por sus reuniones con Leire Díez.

"La trama del PSOE" en un "mapa de la corrupción" creado por el PP.

En paralelo, José Luis Rodríguez Zapatero se sentará el 17 y 18 de junio frente al juez José Luis Calama, "que acaba de ampliar su imputación a un delito fiscal y otro de contrabando por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho de Ferraz".

"Para finalizar la semana", dicen, "la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, comparecerá el viernes en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta para explicar las andanzas de Leire Díez también en la Fiscalía": "Y todo ello a la espera de la sentencia del caso Ábalos, que el Tribunal Supremo aseguró hace unos días que se conocería de forma inmediata".

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