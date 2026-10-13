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A los 100 años

Muere el jurista Juan Rodríguez García-Lozano, padre del expresidente Rodríguez Zapatero

Los detalles García-Lozano ejerció su actividad como abogado en León y mantuvo un perfil público discreto, sin cargos políticos conocidos.

Zapatero, en una foto de archivo Zapatero, en una foto de archivoAgencia EFE

El jurista leonés Juan Rodríguez García-Lozano, padre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha fallecido este lunes en León a los 100 años.

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes, ha confirmado el fallecimiento a través de sus redes sociales, en las que ha trasladado su profundo pesar por la muerte de quien fuera abogado y decano emérito del Colegio de la Abogacía de León.

"Su trayectoria queda unida a la historia de la abogacía. Participó en el IV Congreso de la Abogacía Española que se celebró en León en 1970, un acontecimiento que constituyó un hito en la historia de la profesión", ha destacado Rodríguez Santocildes.

García-Lozano ejerció su actividad como abogado en León y mantuvo un perfil público discreto, sin cargos políticos conocidos. Era hijo del capitán republicano Juan Rodríguez Lozano, fusilado en 1936 en León durante la Guerra Civil.

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