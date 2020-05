Julio Anguita, excoordinador federal de Izquierda Unida y referente de la izquierda en España, ha fallecido este sábado a los 78 años en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, lugar donde estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos por una parada cardiorrespiratoria.

Así lo ha anunciado el centro hospitalario a través de un comunicado. "Julio Anguita ha fallecido hoy, pasadas las 11.00 horas, en la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía, donde ha permanecido ingresado durante la última semana. La Dirección del centro hace llegar a la familia sus condolencias en estos momentos tan difíciles".

El pasado sábado, hace justo una semana, Anguita ingresó en ese hospital tras sufrir una nueva lesión al corazón en su vivienda. Allí permaneció siete días en estado crítico hasta que ha fallecido. Las reacciones desde el mundo de la política no han tardado en sucederse.

Alberto Garzón, actual coordinador federal de Izquierda Unida, ha escrito un mensaje de condolencia en su cuenta de Twitter al conocer la noticia: "Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo. Hemos perdido al más grande. Nuestro amigo, nuestro camarada. Te echaremos tanto de menos. Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz".

También Pablo Iglesias ha lamentado la pérdida de Julio Anguita. "Julio Anguita se atrevió siempre a señalar al poder. Dijo las más crudas e incorrectas verdades con todo en contra y, hasta el final, nos indicó el camino que algunos quisimos seguir. No solo se nos va un referente ético, se nos va nuestro mejor referente político. Hasta siempre", ha escrito el líder de Unidas Podemos en redes sociales.