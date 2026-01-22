Moreno responde con solemnidad a Ayuso sobre Adamuz: "Hace tres horas hemos recuperado dos cadáveres. No quiero entrar en polémicas"

¿Qué ha dicho? "Estamos en luto oficial. Hace escasamente tres horas que hemos recuperado dos cadáveres. No quiero entrar en polémicas. Tiempo habrá para que se investigue y se sepa lo sucedido", ha contestado el presidente de la Junta de Andalucía.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha pronunciado sobre el accidente en Adamuz, Córdoba, criticando la ley del silencio y el consenso. En una entrevista en Onda Madrid, Ayuso expresó que el consenso no siempre es bueno y que se ocultan problemas bajo la alfombra. Criticó la búsqueda de culpables en lugar de soluciones y mencionó la burocracia y la Agenda 2030. Propuso una misa funeral en la Almudena por las víctimas. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, evitó polémicas y se centró en la dignidad de las víctimas, destacando la necesidad de investigar el suceso.

Y una vez más, mucho más lejos que el resto del PP, Isabel Díaz Ayuso. La presidente de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado este jueves sobre el trágico accidente en Adamuz, Córdoba, con un complejo 'mix' de argumentos. "Lo que no puede ser es que impere la ley del silencio y del miedo. Maldito consenso. No todo lo que se consensua siempre es bueno", ha expresado.

Y ha proseguido. "Hay veces que es meter debajo de una alfombra un problema y todos 'fair play', quienes imponen la ley del silencio para que estos días no se hable del asunto son los más beneficiados porque es que saben que esta vez no tienen a quien culpar", ha señalado Ayuso en una entrevista en 'Onda Madrid'.

"Encalomarle la culpa a alguien. Buscan siempre culpables, no soluciones. Todavía estoy oyendo a víctimas de las residencias de ancianos pedir, por favor, que las dejen en paz, que dejen de utilizarlas", ha dicho, pero tampoco se ha detenido ahí. "Y cada vez más burocracia y tonterías. La agenda 2030, el menú en cinco idiomas y llego a una estación con nombre de mujer, ya, pero yo lo que quiero es que llegue puntual y quiero llegar con vida", ha dicho.

Tras esto, ha informado que va a "proponer al arzobispado de Madrid una misa funeral por las víctimas de los trenes en la Almudena". "Había personas de todos los rincones de España, especialmente andaluces, pero ese dolor es compartido por todos los españoles", ha asegurado.

Por estas acusaciones de Ayuso han preguntado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien han preguntado si las comparte o le parecen excesivas.

"Estamos en luto oficial. Hace escasamente tres horas que hemos recuperado dos cadáveres. No quiero entrar en polémicas. Tiempo habrá para que se investigue y se sepa lo sucedido. Hay dos investigaciones abiertas y deseo que cuanto antes arrojen luz sobre lo ocurrido. Hoy me voy a dedicar al restablecimiento de la dignidad de las víctimas", ha contestado.

