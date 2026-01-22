Ahora

tras la tragedia ferroviaria

Moreno responde con solemnidad a Ayuso sobre Adamuz: "Hace tres horas hemos recuperado dos cadáveres. No quiero entrar en polémicas"

¿Qué ha dicho? "Estamos en luto oficial. Hace escasamente tres horas que hemos recuperado dos cadáveres. No quiero entrar en polémicas. Tiempo habrá para que se investigue y se sepa lo sucedido", ha contestado el presidente de la Junta de Andalucía.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ofrece una rueda de prensa este jueves, en Adamuz (Córdoba).
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Y una vez más, mucho más lejos que el resto del PP, Isabel Díaz Ayuso. La presidente de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado este jueves sobre el trágico accidente en Adamuz, Córdoba, con un complejo 'mix' de argumentos. "Lo que no puede ser es que impere la ley del silencio y del miedo. Maldito consenso. No todo lo que se consensua siempre es bueno", ha expresado.

Y ha proseguido. "Hay veces que es meter debajo de una alfombra un problema y todos 'fair play', quienes imponen la ley del silencio para que estos días no se hable del asunto son los más beneficiados porque es que saben que esta vez no tienen a quien culpar", ha señalado Ayuso en una entrevista en 'Onda Madrid'.

"Encalomarle la culpa a alguien. Buscan siempre culpables, no soluciones. Todavía estoy oyendo a víctimas de las residencias de ancianos pedir, por favor, que las dejen en paz, que dejen de utilizarlas", ha dicho, pero tampoco se ha detenido ahí. "Y cada vez más burocracia y tonterías. La agenda 2030, el menú en cinco idiomas y llego a una estación con nombre de mujer, ya, pero yo lo que quiero es que llegue puntual y quiero llegar con vida", ha dicho.

Tras esto, ha informado que va a "proponer al arzobispado de Madrid una misa funeral por las víctimas de los trenes en la Almudena". "Había personas de todos los rincones de España, especialmente andaluces, pero ese dolor es compartido por todos los españoles", ha asegurado.

Por estas acusaciones de Ayuso han preguntado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien han preguntado si las comparte o le parecen excesivas.

"Estamos en luto oficial. Hace escasamente tres horas que hemos recuperado dos cadáveres. No quiero entrar en polémicas. Tiempo habrá para que se investigue y se sepa lo sucedido. Hay dos investigaciones abiertas y deseo que cuanto antes arrojen luz sobre lo ocurrido. Hoy me voy a dedicar al restablecimiento de la dignidad de las víctimas", ha contestado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Govern de Cataluña y los maquinistas acuerdan restablecer el servicio de Rodalies tras 36 horas sin servicio
  2. Accidente de tren de Adamuz, en directo | El hallazgo de dos cadáveres debajo del Alvia eleva a 45 las víctimas mortales en Adamuz
  3. Al menos seis heridos leves en el choque de una grúa contra un tren en Alumbres (Cartagena)
  4. Trump vuelve a cargar contra España por el gasto en Defensa: "Quieren que les salga gratis"
  5. El barrio que desaparece a golpe de fondos buitre: vecinos y comercios históricos en riesgo en Malasaña
  6. 'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido en los Oscar 2026