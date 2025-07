Morant ve a Mazón en "tiempo de descuento" y denuncia que el "cinismo" del PP "no tiene límites": "Nos llaman mafia y tienen a dos ministerios imputados"

La secretaria general del PSPV-PSOE ha ironizado con que "la alternativa a Mazón y el Consell del Ventorro es (Francisco) Camps y el Consell de la Gürtel". "Y Zaplana todavía no tiene la condena firme, a ver si todavía se presenta también", ha añadido.

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que el Consell del president Carlos Mazón está "en tiempo de descuento", y ha aseverado que el PP no sabe quién se presentará a las próximas elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana. "La alternativa a Mazón y el Consell del Ventorro es (Francisco) Camps y el Consell de la Gürtel. Y (Eduardo) Zaplana todavía no tiene la condena firme, a ver si todavía se presenta también", ha ironizado.

Además, Morant ha denunciado que el "cinismo" del PP "no tiene límites". "Nos han llamado mafia, cuando tienen a dos ministerios al completo imputados: Interior, por la policía patriótica, y ahora Hacienda, por vender leyes a los amigos previo pago, lo que demuestra que gobiernan para los amigos y les cobran por ello", ha reprochado.

Así se ha expresado este sábado Morant durante su intervención en el Comité Nacional del PSPV-PSOE en València, al que también ha asistido la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en referencia a la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por parte de un juzgado de Tarragona por la presunta modificación de leyes a cambio de beneficios económicos.

En este contexto, se ha preguntado dónde ha estado el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, esta semana. "¿Lo habéis visto dar la cara?", ha cuestionado, al tiempo que le ha acusado de "esconderse". Así, ha comparado esta actuación con la del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los casos de los exsecretarios de organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, tras los que "en horas, estaba en la sede del partido dando explicaciones".

En este contexto, ha instado a los socialistas a "plantarles cara", ya que, según ha dicho, cuando el "partido, sale unido es imparable". En la misma línea, ha abogado por "plantar cara a la internacional ultra que quiere inyectar los discursos de odio en nuestros barrios". "Se organizan para amedrentarnos, para ir contra nosotros, porque quieren que bajemos la cabeza pero debemos levantarla con más fuerza, debemos plantarle cara a una internacional ultra que en España tiene dos representantes, Feijóo y (Santiago) Abascal", ha espetado.

Acusa a Feijóo de "hincar la rodilla" frente a Abascal

A renglón seguido, ha acusado a Feijóo de "hincar la rodilla" frente al líder de Vox, porque "sabe que su futuro pasa, precisamente, porque Abascal le apoye frente al resto de España, al resto de partidos, que no apoyamos, por supuesto, que Feijóo esté abriéndole las puertas a la ultraderecha".

Asimismo, Morant ha afirmado que el PP "no se atreve" a convocar el congreso en la Comunitat Valenciana para elegir presidente "por si no se apoyan entre ellos", y se ha preguntado "quién se presentará a las próximas elecciones" del PP en la Comunitat Valenciana. "No lo sabe ni Feijóo, que solo se preocupa de la Comunitat Valenciana para menospreciarla y para maltratarla, porque solo se puede hablar de menosprecio con nosotros cuando da apoyo a Mazón" ha reprochado.

Así, ha asegurado que ella será la candidata del PSPV a la Generalitat. "Que a nadie le quepa ninguna duda", ha apostillado, a lo que ha añadido: "Quiero ser presidenta de la Generalitat para acabar con la negligencia que representa el Partido Popular, para acabar con los discursos de odio, con la persecución del que piensa diferente, y para poner fin a la etapa de aquellos que solo buscan el poder por el poder, como es el caso de Mazón", ha sostenido.

Por otro lado, Morant ha lamentado las críticas al acuerdo de financiación que se está cerrando entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya, y ha negado que vaya a ser "malo" para el resto de España. "Yo ese acuerdo, como presidenta de la Generalitat Valenciana, lo firmaba mañana. Y si alguien tiene dudas de que no esté garantizado que la Comunitat Valenciana ganará con ese acuerdo, ahí tenemos a Vicent Soler --exconseller de Hacienda--, que está trabajando, precisamente, para que las condiciones sean óptimas para la Comunitat Valenciana", ha asegurado.

Reprocha a Mazón que no se reúna con las víctimas

En relación a la DANA, Morant ha reprochado a Mazón que "ha sido incapaz todavía de reunirse con las víctimas", y le ha pedido que "devuelva el 'trellat' a la Generalitat y que no utilice a las víctimas con reuniones privadas donde no dan ni esperanzas ni certezas". "No queremos reuniones de postureo que solo sirvan para blanquear a un president que el 29 de octubre se olvidó de todos los valencianos y valencianas", ha enfatizado.

Reclama la dimisión de Mompó

Además, a nivel de la provincia de Valencia, Morant ha reclamado la dimisión del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, de quien ha señalado que el PSPV va a solicitar su imputación por falso testimonio durante su comparecencia como testigo frente a la jueza que instruye el caso de la DANA. "O ha mentido a la jueza, o mintió a todos los valencianos, a las víctimas, a los alcaldes y a las alcaldesas, en el programa Salvados", ha espetado.

Asimismo, le ha afeado que "diga que a las 17:30 horas avisó a su hermana, a su mujer y a su madre, pero se olvidara de las hermanas, mujeres, hijos y padres de todas las personas que perdieron la vida el 29 de octubre".

El PSOE, "más PSPV que nunca"

Por otra parte, a nivel de partido, Morant ha sostenido que "el futuro del PSOE pasa por ser más PSPV-PSOE que nunca, con mujeres como Rebeca Torró, que defienden el feminismo como arma para combatir el machismo y la corrupción".

Al respecto, ha resaltado que la federación valenciana "está siendo un faro" para Sánchez, y ha mencionado otros cargos de valencianos en el PSOE nacional, como la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, o el secretario de Transportes y Movilidad Sostenible, Arcadi España.

"Pedro Sánchez es el primero que quiere que yo sea presidenta de la Generalitat y que garantice que él continúe siendo el presidente del Gobierno. Una cosa sin la otra no será posible", ha señalado.

Morant ha resaltado las decisiones tomadas en el Comité Federal del PSOE para "buscar un nuevo impulso", y lo ha contrapuesto con el Congreso del PP, en el que, a su juicio, no hubo "ni una sola propuesta de país, más allá de comprar todo el discurso de odio de Vox".

"En el Partido Popular, solo se han reunido para proteger la indignidad y la corrupción de líderes como Mazón y Ayuso", ha censurado, al tiempo que ha acusado a Feijóo de "vender el dolor de los valencianos por los 14.000 avales del PPCV" y la propuesta de la 'Cláusula Quirón' para "levantar la mano" en casos como el de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con sus causas abiertas por presuntos delitos fiscales.