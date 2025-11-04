Ahora

La salida de Mazón

Morant, ante la "crisis sin precedentes" en Valencia: "El PP lo que tenía que haber hecho es convocar las elecciones"

¿Qué ha dicho? "No cabe más vergüenza en política. Esto es una crisis sin precedentes", critica Morant, que asegura que no dudaría en dejar el Ministerio para liderar la candidatura socialista a la Generalitat valenciana.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una imagen de archivoLa ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una imagen de archivoAgencia EFE
La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, cree que la salida ante la crisis "sin precedentes" que vive la Comunitat Valenciana debe ser la convocatoria de elecciones, ante la que -ha señalado- no dudaría en dejar el Ministerio para liderar la candidatura socialista.

Para Morant, "la mejor manera de resolver este tipo de encrucijadas es darle la voz al pueblo", ha asegurado la responsable socialista valenciana en TVE. "El PP lo que tenía que haber hecho es convocar las elecciones" y dejar de "escudarse" en otros y eludir su responsabilidad.

La ministra ha lamentado que Carlos Mazón siga siendo presidente en funciones y presidente del PP de la Comunidad Valenciana. "Sigue siendo el que manda en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana y sigue en su escaño, de manera que está protegido con el aforamiento y también con un sueldo público".

Una crisis "sin precedentes": "No cabe más vergüenza en política"

Sobre la posibilidad de que PP y Vox estén negociando una candidatura continuista, Morant cree que sería "una solución en los despachos": "Primero fue un pacto de la servilleta, luego fue un pacto del Ventorro y ahora cómo lo vamos a llamar, o sea, ya no hay más vergüenza. No cabe más vergüenza en política. Esto es una crisis sin precedentes".

Morant cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene "atado su futuro con Mazón, son cómplices". "De hecho, una de las cosas que más daño han hecho también a las víctimas ha sido ver a Feijóo abrazándole y aplaudiéndole" en el último cónclave de su partido en Murcia. "Abramos ventanas y cajones, saquemos toda la verdad, y lo primero que haría -si llega a la presidencia de la comunidad- sería recibir a las victimas que han sido tan maltratadas por Mazón", ha concluido.

